Німеччина продовжує купувати російський СПГ
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Німеччина продовжує купувати російський СПГ

Газовоз
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Джерело:  The Financial Times

Попри відмову від прямих поставок скрапленого газу з Росії, Німеччина продовжує купувати російський СПГ через порти інших країн ЄС. 

Головні тези:

  • Німеччина придбала значні обсяги російського СПГ через порт Дюнкерк у 2024 році, перевищуючи попередні закупівлі.
  • Країни ЄС, включаючи Німеччину, продовжують купувати рекордні обсяги російського СПГ через інші країни, уникаючи прямих поставок.
  • Відсутність прозорості на газовому ринку ЄС призвела до суперечок між країнами-членами щодо російського СПГ.
  • Компанія Sefe, яка купувала російський СПГ для Німеччини, не розкриває точні обсяги закупівель, що створює невизначеність у сфері імпорту.

Що відомо про закупівлю Німеччиною російського СПГ

Зазначається, що у 2024 році німецька компанія Sefe придбала 58 вантажів з російським СПГ, який поставлявся до французького порту Дюнкерк, що за обсягами у 6 разів перевищує, кількість закупленого Німеччиною російського СПГ у 2023 році.

Російський скраплений газ продовжують приймати порти Бельгії, Франції та Іспанії.

У цих країнах запевняють, що використовують лише незначну частину російського газу, який прибуває до їхніх портів, тоді як більша частина цього газу транспортується до інших країн ЄС.

Країни ЄС купляють рекордні обсяги російського СПГ
Завод з виробництва СПГ

У листопаді 2024 року Німеччина наказала своїм державним терміналам не приймати прямі вантажі російського СПГ.

Німеччина заборонила імпорт російського СПГ через свої порти. Але імпорт, який офіційно надходить з Франції та Бельгії, насправді частково складається з російського СПГ, що фактично “відбілює” цей газ. Кінцевий результат: усі залучені країни можуть стверджувати, що не несуть відповідальності за попит на російський СПГ, який усе ще зростає, — пояснює співробітник з питань енергетичної політики бельгійського аналітичного центру Bond Beter Leefmilieu Ангелос Кутсіс.

Які обсяги російського СПГ надходять до країн ЄС

У доповіді, співавторами якої є німецькі екологічні організації Deutsche Umwelthilfe і Urgewald та українська неурядова організація Razom We Stand, підкреслюється, що Німеччина все ще отримує від 3% до 9,2% газу з Росії через інші країни ЄС.

Відсутність прозорості на внутрішньому газовому ринку ЄС призвела до звинувачень між країнами-членами, що спровокувало бездіяльність щодо російського СПГ, оскільки жодна країна-член не відчуває повної відповідальності, — зазначається у матеріалі.

Газ, що транспортується з портів Бельгії, зазвичай маркований як “бельгійський газ” в офіційних німецьких базах даних, хоча Бельгія не має власного видобутку газу.

Компанія Sefe, яка належала російському “Газпрому” до її націоналізації у 2022 році, заявила, що не розголошує цифри продажів і тому не може ні підтвердити, ні спростувати висновки звіту. 

Sefe має довгостроковий контракт з російським проєктом “Ямал СПГ”, який очолює російська енергетична група “Новатек”, і, можливо, купувала деякі вантажі у трейдерів.

У жовтні Франція та дев'ять інших країн ЄС закликали публікувати інформацію про постачальників, які імпортують СПГ з Росії, та обсяги, що надходять до портів ЄС.

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