Несмотря на отказ от прямых поставок сжиженного газа из России, Германия продолжает покупать российский СПГ через порты других стран ЕС.

Что известно о закупке Германией российского СПГ

Отмечается, что в 2024 году немецкая компания Sefe приобрела 58 грузов с российским СПГ, который поставлялся во французский порт Дюнкерк, по объемам в 6 раз превышающий количество закупленного Германией российского СПГ в 2023 году.

Российский сжиженный газ продолжают принимать порты Бельгии, Франции и Испании.

В этих странах уверяют, что используют лишь незначительную часть российского газа, прибывающего в их порты, в то время как большая часть этого газа транспортируется в другие страны ЕС.

Завод по производству СПГ

В ноябре 2024 г. Германия приказала своим государственным терминалам не принимать прямые грузы российского СПГ.

Германия запретила импорт российского СПГ из-за своих портов. Но импорт, официально поступающий из Франции и Бельгии, на самом деле частично состоит из российского СПГ, фактически "отбеливающего" этот газ. Конечный результат: все привлеченные страны могут утверждать, что не несут ответственности за растущий спрос на российский СПГ, — объясняет сотрудник по вопросам энергетической политики бельгийского аналитического центра Bond Beter Leefmilieu Ангелос Кутсис. Поделиться

Какие объемы российского СПГ поступают в страны ЕС

В докладе, соавторами которого являются немецкие экологические организации Deutsche Umwelthilfe и Urgewald и украинская неправительственная организация Razom We Stand, подчеркивается, что Германия все еще получает от 3 до 9,2% газа из России через другие страны ЕС.

Отсутствие прозрачности на внутреннем газовом рынке ЕС привело к обвинениям между странами-членами, что спровоцировало бездействие в отношении российского СПГ, поскольку ни одна страна-член не испытывает полной ответственности, отмечается в материале. Поделиться

Газ, транспортируемый из портов Бельгии, обычно маркирован как "бельгийский газ" в официальных немецких базах данных, хотя Бельгия не имеет собственной добычи газа.

Компания Sefe, принадлежавшая российскому "Газпрому" к ее национализации в 2022 году, заявила, что не разглашает цифры продаж и потому не может ни подтвердить, ни опровергнуть выводы отчета.

Sefe имеет долгосрочный контракт с российским проектом "Ямал СПГ", возглавляемым российской энергетической группой "Новатек", и, возможно, покупала некоторые грузы у трейдеров.

В октябре Франция и девять других стран ЕС призвали публиковать информацию о поставщиках, импортирующих СПГ из России, и объемы, поступающие в порты ЕС.