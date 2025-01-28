Несмотря на отказ от прямых поставок сжиженного газа из России, Германия продолжает покупать российский СПГ через порты других стран ЕС.
Главные тезисы
- Германия приобрела значительные объемы российского СПГ через порт Дюнкерк, превышая предыдущие закупки, несмотря на отказ от прямых поставок из России.
- Из-за отсутствия прозрачности на газовом рынке ЕС, страны, включая Германию, продолжают покупать рекордные объемы российского СПГ через другие страны, вызывая споры и обвинения.
- Доклады свидетельствуют о том, что Германия по-прежнему получает от 3 до 9,2% газа из России через другие страны ЕС, что вызывает споры и обвинения между партнерами.
Что известно о закупке Германией российского СПГ
Отмечается, что в 2024 году немецкая компания Sefe приобрела 58 грузов с российским СПГ, который поставлялся во французский порт Дюнкерк, по объемам в 6 раз превышающий количество закупленного Германией российского СПГ в 2023 году.
Российский сжиженный газ продолжают принимать порты Бельгии, Франции и Испании.
В этих странах уверяют, что используют лишь незначительную часть российского газа, прибывающего в их порты, в то время как большая часть этого газа транспортируется в другие страны ЕС.
В ноябре 2024 г. Германия приказала своим государственным терминалам не принимать прямые грузы российского СПГ.
Какие объемы российского СПГ поступают в страны ЕС
В докладе, соавторами которого являются немецкие экологические организации Deutsche Umwelthilfe и Urgewald и украинская неправительственная организация Razom We Stand, подчеркивается, что Германия все еще получает от 3 до 9,2% газа из России через другие страны ЕС.
Газ, транспортируемый из портов Бельгии, обычно маркирован как "бельгийский газ" в официальных немецких базах данных, хотя Бельгия не имеет собственной добычи газа.
Компания Sefe, принадлежавшая российскому "Газпрому" к ее национализации в 2022 году, заявила, что не разглашает цифры продаж и потому не может ни подтвердить, ни опровергнуть выводы отчета.
Sefe имеет долгосрочный контракт с российским проектом "Ямал СПГ", возглавляемым российской энергетической группой "Новатек", и, возможно, покупала некоторые грузы у трейдеров.
В октябре Франция и девять других стран ЕС призвали публиковать информацию о поставщиках, импортирующих СПГ из России, и объемы, поступающие в порты ЕС.
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