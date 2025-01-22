Німеччина найближчим часом обговорить із союзниками гарантії безпеки для України

Навіть після завершення війни Україна потребуватиме гарантій безпеки для свого майбутнього, і союзники планують найближчим часом обговорити це питання. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Головні тези:
- Німеччина зобов'язується гарантувати безпеку України навіть після закінчення бойових дій.
- Заходи безпеки включатимуть підтримку української армії та спільне оснащення.
- МЗС Німеччини працює над наданням додаткової військової допомоги для України.
- Берлін планує забезпечити Україну більшою кількістю необхідної зброї для підвищення її обороноздатності.
- Надання допомоги ЗСУ стане важливим фактором для забезпечення безпеки Європи та Німеччини.
Німеччина незабаром обговорить з союзниками гарантії безпеки для України
Зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що забезпечення безпеки України залишається пріоритетом навіть після закінчення бойових дій.
Він підкреслив, що йдеться не лише про гарантії безпеки, а й про підтримку сильної української армії, яку союзники спільно оснащуватимуть. За словами канцлера, ці питання планується розглянути вже найближчим часом.
Бербок наполягає на додатковій допомозі для України
Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок робить все можливе, щоб Берлін надав Україні більше військової допомоги, аніж запланована у бюджеті станом на цей час.
Представники ЗМІ попросили дипломатку прокоментувати чутки щодо блокування канцлером Олафом Шольцом нового великого пакету військової допомоги для України.
За словами Бербок, вона виступає проти рішення лідера країни.
Вона вкотре нагадала, що Україна "буде менш спроможною захищатися, а відтак і менш здатною захистити нас", якщо не отримає ще більше необхідної зброї.
Як вважає глава МЗС Німеччина, саме надання ЗСУ допомоги буде найкращим внеском у безпеку Європи та безпосередньо Німеччини.
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