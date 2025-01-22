Німеччина найближчим часом обговорить із союзниками гарантії безпеки для України

Навіть після завершення війни Україна потребуватиме гарантій безпеки для свого майбутнього, і союзники планують найближчим часом обговорити це питання. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Німеччина незабаром обговорить з союзниками гарантії безпеки для України

Зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що забезпечення безпеки України залишається пріоритетом навіть після закінчення бойових дій.

Передусім важливо, щоб війна в Україні завершилася. Але навіть після цього ми маємо гарантувати безпечне майбутнє для країни, — зазначив Шольц. Поширити

Він підкреслив, що йдеться не лише про гарантії безпеки, а й про підтримку сильної української армії, яку союзники спільно оснащуватимуть. За словами канцлера, ці питання планується розглянути вже найближчим часом.

Ми незабаром проведемо відповідні обговорення з нашими союзниками. Однак наразі передчасні припущення недоречні, адже жодні рішення не можуть ухвалюватися без участі українського народу. До миру ще довгий шлях. Олаф Шольц Канцлер Німеччини

Бербок наполягає на додатковій допомозі для України

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок робить все можливе, щоб Берлін надав Україні більше військової допомоги, аніж запланована у бюджеті станом на цей час.

Представники ЗМІ попросили дипломатку прокоментувати чутки щодо блокування канцлером Олафом Шольцом нового великого пакету військової допомоги для України.

За словами Бербок, вона виступає проти рішення лідера країни.

Вона вкотре нагадала, що Україна "буде менш спроможною захищатися, а відтак і менш здатною захистити нас", якщо не отримає ще більше необхідної зброї.