Германия в ближайшее время обсудит с союзниками гарантии безопасности для Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Германия в ближайшее время обсудит с союзниками гарантии безопасности для Украины

Германия в ближайшее время обсудит с союзниками гарантии безопасности для Украины
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Источник:  Funke

Даже после завершения войны Украина потребует гарантий безопасности для своего будущего, и союзники планируют в ближайшее время обсудить этот вопрос. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Главные тезисы

  • Германия обязуется обеспечить безопасность Украины даже после окончания боевых действий.
  • Меры безопасности будут включать поддержку украинской армии и общую оснастку.
  • МИД Германии работает над предоставлением дополнительной военной помощи для Украины.
  • Берлин планирует обеспечить Украину большим количеством необходимого оружия для повышения его обороноспособности.
  • Оказание помощи ВСУ станет важным фактором обеспечения безопасности Европы и Германии.

Германия обсудит с союзниками гарантии безопасности для Украины.

В частности, канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что обеспечение безопасности Украины остается приоритетом даже после окончания боевых действий.

В первую очередь важно, чтобы война в Украине завершилась. Но даже после этого мы должны обеспечить безопасное будущее для страны, — отметил Шольц.

Он подчеркнул, что речь идет не только о гарантиях безопасности, но и о поддержке сильной украинской армии, которую союзники будут совместно оснащать. По словам канцлера, эти вопросы планируется рассмотреть уже в ближайшее время.

Мы скоро проведем соответствующие обсуждения с нашими союзниками. Однако пока преждевременные предположения неуместны, ведь никакие решения не могут приниматься без участия украинского народа. К миру еще долгий путь.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер Германии

Бербок настаивает на дополнительной помощи для Украины

Глава МИД Германии Анналена Бербок делает все возможное, чтобы Берлин предоставил Украине больше военной помощи, чем запланированная в бюджете по состоянию на данный момент.

Представители СМИ попросили дипломатку прокомментировать слухи о блокировании канцлером Олафом Шольцом нового крупного пакета военной помощи для Украины.

По словам Бербока, она выступает против решения лидера страны.

Она в очередной раз напомнила, что Украина "будет менее способной защищаться, а потому и менее способна защитить нас", если не получит еще больше необходимого оружия.

Как считает глава МИД Германия, именно предоставление ВСУ помощи будет лучшим вкладом в безопасность Европы и непосредственно Германии.

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