Германия в ближайшее время обсудит с союзниками гарантии безопасности для Украины

Даже после завершения войны Украина потребует гарантий безопасности для своего будущего, и союзники планируют в ближайшее время обсудить этот вопрос. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Главные тезисы
- Германия обязуется обеспечить безопасность Украины даже после окончания боевых действий.
- Меры безопасности будут включать поддержку украинской армии и общую оснастку.
- МИД Германии работает над предоставлением дополнительной военной помощи для Украины.
- Берлин планирует обеспечить Украину большим количеством необходимого оружия для повышения его обороноспособности.
- Оказание помощи ВСУ станет важным фактором обеспечения безопасности Европы и Германии.
Германия обсудит с союзниками гарантии безопасности для Украины.
В частности, канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что обеспечение безопасности Украины остается приоритетом даже после окончания боевых действий.
Он подчеркнул, что речь идет не только о гарантиях безопасности, но и о поддержке сильной украинской армии, которую союзники будут совместно оснащать. По словам канцлера, эти вопросы планируется рассмотреть уже в ближайшее время.
Бербок настаивает на дополнительной помощи для Украины
Глава МИД Германии Анналена Бербок делает все возможное, чтобы Берлин предоставил Украине больше военной помощи, чем запланированная в бюджете по состоянию на данный момент.
Представители СМИ попросили дипломатку прокомментировать слухи о блокировании канцлером Олафом Шольцом нового крупного пакета военной помощи для Украины.
По словам Бербока, она выступает против решения лидера страны.
Она в очередной раз напомнила, что Украина "будет менее способной защищаться, а потому и менее способна защитить нас", если не получит еще больше необходимого оружия.
Как считает глава МИД Германия, именно предоставление ВСУ помощи будет лучшим вкладом в безопасность Европы и непосредственно Германии.
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