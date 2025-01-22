Германия в ближайшее время обсудит с союзниками гарантии безопасности для Украины

Даже после завершения войны Украина потребует гарантий безопасности для своего будущего, и союзники планируют в ближайшее время обсудить этот вопрос. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Германия обсудит с союзниками гарантии безопасности для Украины.

В частности, канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что обеспечение безопасности Украины остается приоритетом даже после окончания боевых действий.

В первую очередь важно, чтобы война в Украине завершилась. Но даже после этого мы должны обеспечить безопасное будущее для страны, — отметил Шольц. Поделиться

Он подчеркнул, что речь идет не только о гарантиях безопасности, но и о поддержке сильной украинской армии, которую союзники будут совместно оснащать. По словам канцлера, эти вопросы планируется рассмотреть уже в ближайшее время.

Мы скоро проведем соответствующие обсуждения с нашими союзниками. Однако пока преждевременные предположения неуместны, ведь никакие решения не могут приниматься без участия украинского народа. К миру еще долгий путь. Олаф Шольц Канцлер Германии

Бербок настаивает на дополнительной помощи для Украины

Глава МИД Германии Анналена Бербок делает все возможное, чтобы Берлин предоставил Украине больше военной помощи, чем запланированная в бюджете по состоянию на данный момент.

Представители СМИ попросили дипломатку прокомментировать слухи о блокировании канцлером Олафом Шольцом нового крупного пакета военной помощи для Украины.

По словам Бербока, она выступает против решения лидера страны.

Она в очередной раз напомнила, что Украина "будет менее способной защищаться, а потому и менее способна защитить нас", если не получит еще больше необходимого оружия.