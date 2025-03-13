Военная помощь Украине. Финляндия анонсировала пакет на сумму свыше 200 млн долл

Финляндия анонсировала 28-й пакет военной помощи Украине. Его стоимость составляет около 200 млн евро (217 млн долл).
Главные тезисы
- Финляндия предоставляет Украине 28-й пакет военной помощи на сумму свыше 200 млн долларов, включая артиллерийские боеприпасы.
- Министр обороны Финляндии подчеркнул широкую политическую поддержку и национальное единодушие в оказании помощи Украине.
- Запущенная Финляндией программа на 660 млн евро предусматривает закупку военного оборудования напрямую у финской оборонной промышленности для передачи Украине.
Финляндия предоставит помощь Украине на сумму свыше 200 млн долл
Как отметил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, во время встречи с главой Министерства обороны Украины Рустемом Умеровым содержание пакета не раскрывается, но он точно будет содержать артиллерийские боеприпасы, в которых сегодня большая потребность.
Глава ведомства добавил, что в Финляндии "существует широкая политическая поддержка и национальное единодушие в вопросе помощи Украине".
В ходе встречи министров был подписан Меморандум о взаимопонимании в области оборонного сотрудничества между оборонными ведомствами стран.
Кроме этого, финское правительство запустило программу на 660 млн евро. В рамках этой инициативы военное оборудование будет закупаться непосредственно в финской оборонной промышленности для передачи Украине.
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