Военная помощь Украине. Финляндия анонсировала пакет на сумму свыше 200 млн долл
Категория
Украина
Дата публикации

Военная помощь Украине. Финляндия анонсировала пакет на сумму свыше 200 млн долл

Рустем Умеров
Финляндия
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Финляндия анонсировала 28-й пакет военной помощи Украине. Его стоимость составляет около 200 млн евро (217 млн долл).

Главные тезисы

  • Финляндия предоставляет Украине 28-й пакет военной помощи на сумму свыше 200 млн долларов, включая артиллерийские боеприпасы.
  • Министр обороны Финляндии подчеркнул широкую политическую поддержку и национальное единодушие в оказании помощи Украине.
  • Запущенная Финляндией программа на 660 млн евро предусматривает закупку военного оборудования напрямую у финской оборонной промышленности для передачи Украине.

Финляндия предоставит помощь Украине на сумму свыше 200 млн долл

Как отметил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, во время встречи с главой Министерства обороны Украины Рустемом Умеровым содержание пакета не раскрывается, но он точно будет содержать артиллерийские боеприпасы, в которых сегодня большая потребность.

Глава ведомства добавил, что в Финляндии "существует широкая политическая поддержка и национальное единодушие в вопросе помощи Украине".

Также ценно, что нам удалось объединить поддержку Украины по укреплению внутренней безопасности поставок через программу промышленной поддержки.

Антти Хяккянен

Антти Хяккянен

Министр обороны Финляндии

В ходе встречи министров был подписан Меморандум о взаимопонимании в области оборонного сотрудничества между оборонными ведомствами стран.

Кроме этого, финское правительство запустило программу на 660 млн евро. В рамках этой инициативы военное оборудование будет закупаться непосредственно в финской оборонной промышленности для передачи Украине.

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