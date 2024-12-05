Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи

Президент Финляндии Александр Стубб 5 декабря принял решение о предоставлении Украине нового пакета помощи на сумму 25 млн евро, в который войдет зимнее снаряжение для украинских военных.
Главные тезисы
- Финляндия приняла решение предоставить Украине новый пакет военной помощи на 25 млн евро, включая зимнее снаряжение для военных.
- Это уже 25-й по счету пакет помощи от Финляндии для Украины, увеличивая общую сумму помощи до 2,3 млрд евро.
- Ожидается, что Украина получит новую военную помощь в начале 2025 года, с более подробными деталями о ее содержании и доставке.
Финляндия предоставит Украине военную помощь на 25 млн евро
Об этом сообщается на сайте Минобороны Финляндии.
Пока Финляндия поставила Украине оборонное оборудование на общую сумму 2,3 млрд евро. В этот раз, например, пакет включает зимнее снаряжение для украинских военных, отметил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
Отмечается, что 26-й пакет помощи будет предоставлен Украине в начале 2025 года.
В Минобороны Финляндии не предоставили более подробной информации, которая войдет в пакет помощи и способ или график его доставки «по оперативным соображениям и с целью обеспечения поставки груза на место назначения».
Украина получит новую военную помощь от Финляндии
Это уже 25-е снабжение военной техники от Финляндии.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Финляндии.
Стоимость нового пакета оборудования составляет примерно 118 млн евро, а общая сумма военной помощи, предоставленной Финляндией с начала войны, составила 2,3 млрд евро.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-