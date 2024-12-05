Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи

Президент Финляндии Александр Стубб 5 декабря принял решение о предоставлении Украине нового пакета помощи на сумму 25 млн евро, в который войдет зимнее снаряжение для украинских военных.

Финляндия предоставит Украине военную помощь на 25 млн евро

Об этом сообщается на сайте Минобороны Финляндии.

Пока Финляндия поставила Украине оборонное оборудование на общую сумму 2,3 млрд евро. В этот раз, например, пакет включает зимнее снаряжение для украинских военных, отметил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Отмечается, что 26-й пакет помощи будет предоставлен Украине в начале 2025 года.

В Минобороны Финляндии не предоставили более подробной информации, которая войдет в пакет помощи и способ или график его доставки «по оперативным соображениям и с целью обеспечения поставки груза на место назначения».

Украина получит новую военную помощь от Финляндии

Это уже 25-е снабжение военной техники от Финляндии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Финляндии.

Финляндия предоставит Украине больше военной техники. Президент Республики принял этот вопрос по предложению правительства 13 сентября 2024 года. Поделиться

Стоимость нового пакета оборудования составляет примерно 118 млн евро, а общая сумма военной помощи, предоставленной Финляндией с начала войны, составила 2,3 млрд евро.