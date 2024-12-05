Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги

Президент Фінляндії Александер Стубб 5 грудня ухвалив рішення про надання Україні нового пакета допомоги на суму 25 млн євро, у який увійде зимове спорядження для українських військових.
Головні тези:
- Фінляндія зобов'язалася надати новий пакет військової допомоги для України на суму 25 млн євро, включно з зимовим спорядженням для українських військових.
- Загальна сума військової допомоги, яку Фінляндія поставила Україні з початку війни, складає 2,3 млрд євро.
- Україні очікує отримати новий пакет допомоги на початку 2025 року.
Фінляндія надасть Україні військову допомогу на 25 млн євро
Про це повідомляється на сайті Міноборони Фінляндії.
Наразі Фінляндія поставила Україні оборонне обладнання на загальну суму 2,3 млрд євро. Цього разу, наприклад, пакет включає зимове спорядження для українських військових, — наголосив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.
Зазначається, що 26-й пакет допомоги буде наданий Україні на початку 2025 року.
У Міноборони Фінляндії не надали детальнішої інформації, що увійде до пакета допомоги і способу або графіку його доставки «з оперативних міркувань та з метою забезпечення постачання вантажу на місце призначення».
Україна отримає нову військову допомогу від Фінляндії
Це вже 25-е постачання військової техніки від Фінляндії.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Фінляндії.
Вартість нового пакета обладнання становить приблизно 118 млн євро, а загальна сума військової допомоги, наданої Фінляндією від початку війни, сягнула 2,3 млрд євро.
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