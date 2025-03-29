Фінляндія запропонувала Європі створити власну команду для переговорів щодо України
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Світ
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Фінляндія запропонувала Європі створити власну команду для переговорів щодо України

Фінляндія
Джерело:  France 24

Європа має створити власну команду для переговорів щодо України. Також потрібно призначити спеціального представника з питань України.

Головні тези:

  • Президент Фінляндії стверджує, що Європі потрібно створити власну команду для переговорів з Україною.
  • Необхідно призначити спеціального представника для координації зусиль Європи стосовно України.

Стубб зробив пропозицію Європі щодо України

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв'ю France 24.

Нам (європейцям) потрібні дві речі. Одним є переговорна група, як у американців, українців і росіян. Як вони мали це в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії.

Александр Стубб

Александр Стубб

Президент Фінляндії

Президент Фінляндії також наголосив на важливості призначення спеціального посланця з питань України для координації зусиль Європи.

Ймовірно, врешті-решт нам знадобиться спеціальний посланник, який би відповідав і координував усе, тому що прямо зараз відбувається, хоча у нас дійсно хороше керівництво з боку Франції та Великої Британії, все ще виникає питання: "Добре, хто є європейським посланником? Кому я повинен дзвонити?".

Нагадаємо, 27 березня у Парижі відбувся саміт країн-союзниць України, які приєдналися до "коаліції охочих". Це об'єднання країн, які готові надати війська для миротворчого контингенту або іншу допомогу для забезпечення миру в Україні у разі припинення вогню.

На саміті зібралися представники понад 20 країн, зокрема країн ЄС, Британії, Канади, Норвегії і Туреччини. Також взяв участь президент України Володимир Зеленський.

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