Финляндия предложила Европе создать собственную команду для переговоров насчет Украины

Европа должна создать собственную команду для переговоров по Украине. Также нужно назначить специального представителя по Украине.

Стубб сделал предложение Европе насчет Украины

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью France 24.

Нам (европейцам) нужны две вещи. Одним является переговорная группа, как у американцев, украинцев и россиян. Как они имели это в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. Александр Стубб Президент Финляндии

Президент Финляндии также отметил важность назначения специального посланника по вопросам Украины для координации усилий Европы.

Вероятно, наконец нам понадобится специальный посланник, который бы отвечал и координировал все, потому что прямо сейчас происходит, хотя у нас действительно хорошее руководство со стороны Франции и Великобритании, все еще возникает вопрос: "Хорошо, кто является европейским посланником? Кому я должен звонить?".

Напомним, 27 марта в Париже состоялся саммит стран-союзниц Украины, присоединившихся к "коалиции желающих". Это объединение стран, готовых предоставить войска для миротворческого контингента или другую помощь для обеспечения мира в Украине в случае прекращения огня.