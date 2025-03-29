Финляндия предложила Европе создать собственную команду для переговоров насчет Украины

Европа должна создать собственную команду для переговоров по Украине. Также нужно назначить специального представителя по Украине.
Главные тезисы
- Финляндия предлагает создать собственную команду для переговоров с Украиной в Европе.
- Президент Финляндии подчеркнул важность назначения специального посланника по вопросам Украины для координации действий в Европе.
- Необходимость создания команды и назначения специального представителя стала яркой темой после саммита стран-союзниц Украины в Париже.
Стубб сделал предложение Европе насчет Украины
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью France 24.
Президент Финляндии также отметил важность назначения специального посланника по вопросам Украины для координации усилий Европы.
Вероятно, наконец нам понадобится специальный посланник, который бы отвечал и координировал все, потому что прямо сейчас происходит, хотя у нас действительно хорошее руководство со стороны Франции и Великобритании, все еще возникает вопрос: "Хорошо, кто является европейским посланником? Кому я должен звонить?".
Напомним, 27 марта в Париже состоялся саммит стран-союзниц Украины, присоединившихся к "коалиции желающих". Это объединение стран, готовых предоставить войска для миротворческого контингента или другую помощь для обеспечения мира в Украине в случае прекращения огня.
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