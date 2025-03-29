Финляндия предложила Европе создать собственную команду для переговоров насчет Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Финляндия предложила Европе создать собственную команду для переговоров насчет Украины

Финляндия
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Источник:  France 24

Европа должна создать собственную команду для переговоров по Украине. Также нужно назначить специального представителя по Украине.

Главные тезисы

  • Финляндия предлагает создать собственную команду для переговоров с Украиной в Европе.
  • Президент Финляндии подчеркнул важность назначения специального посланника по вопросам Украины для координации действий в Европе.
  • Необходимость создания команды и назначения специального представителя стала яркой темой после саммита стран-союзниц Украины в Париже.

Стубб сделал предложение Европе насчет Украины

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью France 24.

Нам (европейцам) нужны две вещи. Одним является переговорная группа, как у американцев, украинцев и россиян. Как они имели это в Эр-Рияде в Саудовской Аравии.

Александр Стубб

Александр Стубб

Президент Финляндии

Президент Финляндии также отметил важность назначения специального посланника по вопросам Украины для координации усилий Европы.

Вероятно, наконец нам понадобится специальный посланник, который бы отвечал и координировал все, потому что прямо сейчас происходит, хотя у нас действительно хорошее руководство со стороны Франции и Великобритании, все еще возникает вопрос: "Хорошо, кто является европейским посланником? Кому я должен звонить?".

Напомним, 27 марта в Париже состоялся саммит стран-союзниц Украины, присоединившихся к "коалиции желающих". Это объединение стран, готовых предоставить войска для миротворческого контингента или другую помощь для обеспечения мира в Украине в случае прекращения огня.

На саммите собрались представители более 20 стран, в том числе стран ЕС, Британии, Канады, Норвегии и Турции. Также принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

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