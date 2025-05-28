Україна та Фінляндія підписали заяву щодо започаткування міжнародної "Коаліції укриттів"

Україна та Фінляндія започаткували міжнародну Коаліцію укриттів цивільного захисту. Відповідну заяву підписали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та його колега з Фінляндії Петтері Орпо.
Головні тези:
- Україна та Фінляндія започаткували міжнародну Коаліцію укриттів цивільного захисту для розбудови захисних споруд в Україні.
- Стратегія розбудови укриттів передбачає побудову 2300 споруд до 2027 року та 3 тисячі до 2030 року, залучаючи близько 14 млрд євро на ці цілі.
- Цілі Коаліції укриттів включають координацію зусиль партнерів, обмін найкращими практиками та підтримку механізмів фінансування для будівництва укриттів.
Україна та Фінляндія започаткували “Коаліцію укриттів”
Як наголосив український прем’єр, наразі в Україні налічується понад 62 тисячі укриттів, однак існує потреба у більшій кількості. Окрім цього, низка об’єктів потребує модернізації.
Також він окреслив цілі створеної Коаліції:
координувати зусилля партнерів з будівництва укриттів;
обмінюватися найкращими практиками у цій сфері;
створювати та підтримувати механізми фінансування для зведення об’єктів цивільного захисту. Зокрема, одним з таких інструментів може бути започаткована Євросоюзом програма Ukraine Facility.
Закликаємо міжнародну спільноту долучатися до Коаліції та робити свій внесок у розбудову захисних споруд в Україні. Дякуємо Уряду Фінляндії за підтримку та солідарність з українським народом, який відважно бореться за свою незалежність і свободу з російським агресором.
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