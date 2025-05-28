Україна та Фінляндія підписали заяву щодо започаткування міжнародної "Коаліції укриттів"
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна та Фінляндія підписали заяву щодо започаткування міжнародної "Коаліції укриттів"

Денис Шмигаль
укриття

Україна та Фінляндія започаткували міжнародну Коаліцію укриттів цивільного захисту. Відповідну заяву підписали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та його колега з Фінляндії Петтері Орпо.

Головні тези:

  • Україна та Фінляндія започаткували міжнародну Коаліцію укриттів цивільного захисту для розбудови захисних споруд в Україні.
  • Стратегія розбудови укриттів передбачає побудову 2300 споруд до 2027 року та 3 тисячі до 2030 року, залучаючи близько 14 млрд євро на ці цілі.
  • Цілі Коаліції укриттів включають координацію зусиль партнерів, обмін найкращими практиками та підтримку механізмів фінансування для будівництва укриттів.

Україна та Фінляндія започаткували “Коаліцію укриттів”

Як наголосив український прем’єр, наразі в Україні налічується понад 62 тисячі укриттів, однак існує потреба у більшій кількості. Окрім цього, низка об’єктів потребує модернізації.

Уряд вже реалізує стратегію розбудови укриттів. Наша мета — до 2027 року побудувати 2300 споруд цивільного захисту, а до 2030 року — ще 3 тисячі. Ми розраховуємо коштом діяльності Коаліції залучити близько 14 млрд євро ресурсу на розбудову укриттів.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України

Також він окреслив цілі створеної Коаліції:

  • координувати зусилля партнерів з будівництва укриттів;

  • обмінюватися найкращими практиками у цій сфері;

  • створювати та підтримувати механізми фінансування для зведення об’єктів цивільного захисту. Зокрема, одним з таких інструментів може бути започаткована Євросоюзом програма Ukraine Facility.

Закликаємо міжнародну спільноту долучатися до Коаліції та робити свій внесок у розбудову захисних споруд в Україні. Дякуємо Уряду Фінляндії за підтримку та солідарність з українським народом, який відважно бореться за свою незалежність і свободу з російським агресором.

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