Україна та Фінляндія підписали заяву щодо започаткування міжнародної "Коаліції укриттів"

Як наголосив український прем’єр, наразі в Україні налічується понад 62 тисячі укриттів, однак існує потреба у більшій кількості. Окрім цього, низка об’єктів потребує модернізації.

Уряд вже реалізує стратегію розбудови укриттів. Наша мета — до 2027 року побудувати 2300 споруд цивільного захисту, а до 2030 року — ще 3 тисячі. Ми розраховуємо коштом діяльності Коаліції залучити близько 14 млрд євро ресурсу на розбудову укриттів.

Також він окреслив цілі створеної Коаліції:

створювати та підтримувати механізми фінансування для зведення об’єктів цивільного захисту. Зокрема, одним з таких інструментів може бути започаткована Євросоюзом програма Ukraine Facility.

Закликаємо міжнародну спільноту долучатися до Коаліції та робити свій внесок у розбудову захисних споруд в Україні. Дякуємо Уряду Фінляндії за підтримку та солідарність з українським народом, який відважно бореться за свою незалежність і свободу з російським агресором.