Загроза від Росії — Фінляндія готується до найгіршого розвитку подій

Фінляндія чекає подальшого нарощування Росією військ уздовж їхнього спільного кордону після закінчення війни в Україні. Москва посилила свої військові бази поблизу кордону НАТО.

Фінляндія очікує ескалації на кордоні з РФ

Про це заявив генерал-майор Самі Нурмі, голова стратегічного відділу фінських сил оборони.

Нурмі сказав, що військові "дуже уважно" стежать за маневрами Москви і що їхнє завдання як частини альянсу НАТО — "готуватися до найгіршого".

Супутникові знімки, опубліковані New York Times, демонструють розширення військової інфраструктури поблизу фінського кордону, включно з рядами наметів, військовою технікою, реконструкцією укриттів для винищувачів і будівництвом раніше невикористаної вертолітної бази.

Вони змінюють структури, і ми бачимо помірну підготовку, коли йдеться про будівництво інфраструктури поблизу наших кордонів, а це означає, що вони, як тільки, як ми сподіваємося, закінчиться війна в Україні, почнуть повертати сили, які воювали в Україні, особливо сухопутні війська. Поширити

Нурмі заявив, що у Фінляндії "дуже уважно" стежать за підготовкою.

Вони роблять це поетапно. Я б сказав, що це все ще помірні цифри. Це не велике будівництво, але в певних місцях зводиться нова інфраструктура і готується, завозиться нове обладнання.

За його словами, важко сказати, чи готуються росіяни відправити більше військ в Україну, чи готуються нарощувати свої сили поблизу кордону.

Але я вважаю, що вони роблять і те, і інше.

Відразу після нападу на Україну сталося наступне: ми подали заявку на членство в НАТО, а потім, коли нас прийняли, Росія оголосила, що почне змінювати свою військову позицію по той бік кордону. Поширити

Громадяни Фінляндії вже звикли до загрози, що насувається з боку свого східного сусіда, але сотні людей все ще записуються на курси підготовки до надзвичайних ситуацій.