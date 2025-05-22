Загроза від Росії — Фінляндія готується до найгіршого розвитку подій

Фінляндія чекає подальшого нарощування Росією військ уздовж їхнього спільного кордону після закінчення війни в Україні. Москва посилила свої військові бази поблизу кордону НАТО.
Головні тези:
- Фінляндія очікує нарощування військової загрози від Росії після завершення війни в Україні.
- Москва посилила військові бази поблизу кордону НАТО, призводячи до ескалації напруженості в регіоні.
- Фінські ЗС готуються до найгіршого сценарію і уважно стежать за підготовкою Росії.
Фінляндія очікує ескалації на кордоні з РФ
Про це заявив генерал-майор Самі Нурмі, голова стратегічного відділу фінських сил оборони.
Нурмі сказав, що військові "дуже уважно" стежать за маневрами Москви і що їхнє завдання як частини альянсу НАТО — "готуватися до найгіршого".
Супутникові знімки, опубліковані New York Times, демонструють розширення військової інфраструктури поблизу фінського кордону, включно з рядами наметів, військовою технікою, реконструкцією укриттів для винищувачів і будівництвом раніше невикористаної вертолітної бази.
Нурмі заявив, що у Фінляндії "дуже уважно" стежать за підготовкою.
Вони роблять це поетапно. Я б сказав, що це все ще помірні цифри. Це не велике будівництво, але в певних місцях зводиться нова інфраструктура і готується, завозиться нове обладнання.
За його словами, важко сказати, чи готуються росіяни відправити більше військ в Україну, чи готуються нарощувати свої сили поблизу кордону.
Але я вважаю, що вони роблять і те, і інше.
Громадяни Фінляндії вже звикли до загрози, що насувається з боку свого східного сусіда, але сотні людей все ще записуються на курси підготовки до надзвичайних ситуацій.
Фінська прикордонна служба оголосила завершила перші 35 км із запланованих 200 км огорожі на східному кордоні з Росією. Кордон був закритий понад рік після того, як Гельсінкі звинуватив Москву у відправленні прохачів притулку до Фінляндії в рамках "гібридної операції". Огорожа також оснащена камерами і датчиками для розрізнення людей і тварин, які перетинають кордон.
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