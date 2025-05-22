Угроза от России — Финляндия готовится к худшему развитию событий
Категория
Мир
Дата публикации

Угроза от России — Финляндия готовится к худшему развитию событий

Финляндия
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Источник:  The Guardian

Финляндия ожидает дальнейшего наращивания Россией войск вдоль их общей границы после окончания войны в Украине. Москва усилила свои военные базы вблизи границы НАТО.

Главные тезисы

  • Финляндия ожидает наращивания военной угрозы от России после завершения войны в Украине.
  • Москва усилила военные базы у границы НАТО, приводя к эскалации напряженности в регионе.
  • Финские ВС готовятся к худшему сценарию и внимательно следят за подготовкой России.

Финляндия ожидает эскалации на границе с РФ

Об этом заявил генерал-майор Сами Нурми, глава стратегического отдела финских сил обороны.

Нурми сказал, что военные "очень внимательно" следят за маневрами Москвы и что их задача как части альянса НАТО — "готовиться к худшему".

Спутниковые снимки, опубликованные New York Times, демонстрируют расширение военной инфраструктуры вблизи финской границы, включая ряды палаток, военную технику, реконструкцию укрытий для истребителей и строительство ранее неиспользованной вертолетной базы.

Они меняют структуры, и мы видим умеренную подготовку, когда речь идет о строительстве инфраструктуры вблизи наших границ, а это значит, что они, как только, как мы надеемся, закончится война в Украине, начнут возвращать воевавшие в Украине силы, особенно сухопутные войска.

Нурми заявил, что в Финляндии "очень внимательно" следят за подготовкой.

Они делают это поэтапно. Я бы сказал, что это все еще умеренные цифры.

По его словам, трудно сказать, готовятся ли россияне отправить больше войск в Украину, готовятся ли наращивать свои силы вблизи границы.

Но я считаю, что они делают и то, и другое.

Сразу после нападения на Украину произошло следующее: мы подали заявку на членство в НАТО, а затем, когда нас приняли, Россия объявила, что начнет менять свою военную позицию по ту сторону границы.

Граждане Финляндии уже привыкли к надвигающейся угрозе со стороны своего восточного соседа, но сотни людей все еще записываются на курсы подготовки к чрезвычайным ситуациям.

Финская пограничная служба объявила о завершении первых 35 км из запланированных 200 км ограждения на восточной границе с Россией. Граница была закрыта более года после того, как Хельсинки обвинил Москву в отправлении просителей убежища в Финляндию в рамках "гибридной операции". Забор также оснащен камерами и датчиками для различения людей и животных, пересекающих границу.

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