Угроза от России — Финляндия готовится к худшему развитию событий

Финляндия ожидает дальнейшего наращивания Россией войск вдоль их общей границы после окончания войны в Украине. Москва усилила свои военные базы вблизи границы НАТО.
Главные тезисы
- Финляндия ожидает наращивания военной угрозы от России после завершения войны в Украине.
- Москва усилила военные базы у границы НАТО, приводя к эскалации напряженности в регионе.
- Финские ВС готовятся к худшему сценарию и внимательно следят за подготовкой России.
Финляндия ожидает эскалации на границе с РФ
Об этом заявил генерал-майор Сами Нурми, глава стратегического отдела финских сил обороны.
Нурми сказал, что военные "очень внимательно" следят за маневрами Москвы и что их задача как части альянса НАТО — "готовиться к худшему".
Спутниковые снимки, опубликованные New York Times, демонстрируют расширение военной инфраструктуры вблизи финской границы, включая ряды палаток, военную технику, реконструкцию укрытий для истребителей и строительство ранее неиспользованной вертолетной базы.
Нурми заявил, что в Финляндии "очень внимательно" следят за подготовкой.
Они делают это поэтапно. Я бы сказал, что это все еще умеренные цифры.
По его словам, трудно сказать, готовятся ли россияне отправить больше войск в Украину, готовятся ли наращивать свои силы вблизи границы.
Но я считаю, что они делают и то, и другое.
Граждане Финляндии уже привыкли к надвигающейся угрозе со стороны своего восточного соседа, но сотни людей все еще записываются на курсы подготовки к чрезвычайным ситуациям.
Финская пограничная служба объявила о завершении первых 35 км из запланированных 200 км ограждения на восточной границе с Россией. Граница была закрыта более года после того, как Хельсинки обвинил Москву в отправлении просителей убежища в Финляндию в рамках "гибридной операции". Забор также оснащен камерами и датчиками для различения людей и животных, пересекающих границу.
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