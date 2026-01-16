Фінляндія відправляє до України 31-ий пакет оборонної допомоги

Фінляндія відправляє до України 31-й пакет оборонної допомоги, вартість постачання, що зараз відправляються, становить приблизно 98 млн євро.
Головні тези:
- Фінляндія відправляє 31-й пакет військової допомоги до України на суму приблизно 98 млн євро.
- Підтримка оборонної сфери України є пріоритетом для Фінляндії, що відображається в складанні пакета за прискореним графіком для задоволення нагальних потреб.
- Продовження партнерства між державами в сфері оборонної допомоги підтверджує найефективніший спосіб сприяти миру та безпеці.
Україна отримає нову військову допомогу від Фінляндії
Про це повідомив міністр оборони країни Антті Хякканен.
Цього разу ми склали пакет за прискореним графіком, щоб допомогти задовольнити найнагальніші потреби на цей час. Програма закупівель для підтримки України з вітчизняної оборонної промисловості також просувається згідно з планом на цей рік.
За словами Хаккянена, Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну оборонним обладнанням, оскільки це найефективніший спосіб сприяти справедливому миру.
Він додав, що з оперативних міркувань та для забезпечення безпечної доставки допомоги, детальна інформація про конкретний зміст, спосіб доставки та графік надання допомоги не буде надаватися.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-