Финляндия отправляет в Украину 31-й пакет оборонной помощи
Мир
Финляндия отправляет в Украину 31-й пакет оборонной помощи

Финляндия
Источник:  online.ua

Финляндия отправляет в Украину 31-й пакет оборонной помощи, стоимость отправляемых сейчас поставок составляет примерно 98 млн евро.

Главные тезисы

  • Финляндия отправляет в Украину 31-й пакет оборонной помощи на сумму примерно 98 млн евро.
  • Украина получит значительную военную помощь от Финляндии, поддерживая ее оборонную сферу.
  • Ускоренный график поставок поможет удовлетворить наиболее неотложные потребности страны в оборонном оборудовании.

Украина получит новую военную помощь от Финляндии

Об этом сообщил министр обороны страны Антти Хякканен.

На этот раз мы составили пакет по ускоренному графику, чтобы помочь удовлетворить самые неотложные потребности в настоящее время. Программа закупок для поддержки Украины по отечественной оборонной промышленности также продвигается согласно плану на этот год.

По словам Хаккянена, Финляндия будет продолжать поддерживать Украину оборонным оборудованием, поскольку это самый эффективный способ содействовать справедливому миру.

Помощь учитывает как потребности Украины, так и ресурсную ситуацию вооруженных сил Финляндии.

Он добавил, что по оперативным соображениям и для обеспечения безопасной доставки помощи, подробная информация о конкретном содержании, способе доставки и графике оказания помощи не будет предоставляться.

