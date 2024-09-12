Що відомо про перспективи переходу Крапивцова у Челсі

Зазначається, що наразі український голкіпер перебуває на перегляді у резервній команді Челсі.

Крапивцов поки залишається без клубу через розформування "Дніпра-1".

Наразі голкіпер ще не має контракту з Челсі, оскільки має переконати тренерський штаб резервної команди лондонців у власних професійних здібностях.

До цього Крапивцова розглядав також англійський Саутгемптоні, однак там вирішили не використовувати квоту для футболістів із-за меж ЄС.

Увага європейських топ-клубів до українського голкіпера була викликана його вдалим виступом на Євро-2024 серед 19-річних.

Владислав Крапивцов

Зокрема, завдяки Крапивцову юнацька збірна України змогла пробитись до півфіналу турніру, де драматично програла юнацькій збірній Франції.

При цьому Крапивцова було визнано найкращим голкіпером на цьому Євро.

Уродженець Харкова Крапивцов на дорослому рівні не встиг дебютувати. Він провів два сезони за команду U-19 "Дніпра-1". У чемпіонаті України серед юнацьких команд воротар зіграв 44 матчі.

Що відомо про інших футболістів з України у клубах англійської Прем’єр-ліги

За основний склад "Челсі" другий повний сезон розпочав Михайло Мудрик. Він перебрався на "Стемфорд Брідж" в зимове трансферне вікно-2023 з донецького "Шахтаря" за .

Окрім того, в Прем'єр-лізі також виступають інші українці. Компанію Мудрику склали Олександр Зінченко ("Арсенал"), Ілля Забарний ("Борнмут"), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд") і Віталій Миколенко ("Евертон").

Натомість в Чемпіоншипі грають Назарій Русин і Тімур Тутєров. Обидва захищають кольори "Сандерленда".