Что известно о перспективах перехода Крапивцова в Челси

Отмечается, что в настоящее время украинский голкипер находится на просмотре в резервной команде "Челси".

Крапивцов пока остается без клуба из-за расформирования "Днепра-1".

В настоящее время у голкипера еще нет контракта с Челси, поскольку должен убедить тренерский штаб резервной команды лондонцев в собственных профессиональных способностях.

До этого Крапивцова рассматривал также английский Саутгемптон, однако там решили не использовать квоту для футболистов из-за пределов ЕС.

Внимание европейских топ-клубов к украинскому голкиперу было вызвано его удачным выступлением на Евро-2024 среди 19-летних.

Владислав Крапивцов

В частности, благодаря Крапивцову юношеская сборная Украины смогла пробиться в полуфинал турнира, где драматично проиграла юношеской сборной Франции.

При этом Крапивцов был признан лучшим голкипером на этом Евро.

Уроженец Харькова Крапивцов на взрослом уровне не успел дебютировать. Он провел два сезона за команду U-19 "Днепра-1". В чемпионате Украины среди юношеских команд вратарь сыграл 44 матча.

Что известно о других футболистах из Украины в клубах английской Премьер-лиги

За основной состав "Челси" второй полный сезон начал Михаил Мудрик. Он перебрался на "Стэмфорд Бридж" в зимнее трансферное окно-2023 из донецкого "Шахтера".

Кроме того, в Премьер-лиге выступают другие украинцы. Компанию Мудрику составили Александр Зинченко ("Арсенал"), Илья Забарный ("Борнмут"), Егор Ярмолюк ("Брентфорд") и Виталий Миколенко ("Эвертон").

Зато в Чемпионшипе играют Назарий Русин и Тимур Тутеров. Оба защищают цвета "Сандерленда".