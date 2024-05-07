Фонд Навального оприлюднив відео з розкішного палацу Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації

Фонд Навального оприлюднив відео з розкішного палацу Путіна

Розкішний маєток Путіна
Джерело:  Сайт Олексія Навального

Представники створеного покійним російським опозиціонером Олексієм Навальним Фонду боротьби з корупцією оприлюднили фото та відео з розкішного палацу кремлівського диктатора Володимира Путіна під Геленджиком. 

Як виглядає елітний маєток Путіна на тлі повальних злиднів більшості пересічних росіян

Ми змогли отримати відеозаписи зсередини палацу Путіна в Геленджику, який вже повністю добудували. І тепер ми побачимо все на власні очі — ліпнину, кришталеві люстри, особисту каплицю і, звичайно ж, аквадискотеку. Ми буквально увірвемося до Путіна додому і покажемо, ким він є насправді. Це збожеволілий старий диктатор, який навіть під час розв'язаної ним війни не зміг зупинитися і продовжив будувати свій шикарний палац, — зазначають представники Фонду боротьби із корупцією.

Скандальне розслідування у 2021 році щодо палацу кремлівського диктатора змусило близького до нього російського олігарха Аркадія Ротенберга заявити, що цей маєток нібито належить йому і там після ремонту буде відкрито апарт-готель.

Розслідувачі зняли відео у палаці Путіна у Геленджику
Палац Путіна у Геленджику

Однак у Фонді боротьби з корупцією зазначають, що понад 3 роки жодного апарт-готелю в палаці на мисі Ідокопас так і не з'явилося, хоча ремонт уже закінчено.

Що вдалось зняти на відео з палацу Путіна

Зокрема, на знятому прихованою камерою відео розслідувачів можна побачити аквадискотеку, басейн, вуличну алею з псевдоантичними статуями, джакузі, масажну залу, численні картини на військово-патріотичну тематику, дорогі меблі та люстри.

Розслідувачі зняли відео у палаці Путіна у Геленджику
Палац Путіна у Геленджику

Замість кімнати для ігор і казино з'явилася домова каплиця, де розташовано незвичайний триптих з іконами Богородиці, Ісуса Христа і святого Володимира. Там також розташований трон.

ФБК опублікував також поверхові плани приміщень палацу. На момент зйомки ще не всі меблі було розпаковано.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін відреагував на фільм Навального про його палац
Путін відреагував на фільм Навального про його палац
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Журналісти дізналися нові подробиці про палац Путіна
Журналісти дізналися нові подробиці про палац Путіна
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Журналісти дізналися про розкішні палаци, ексклюзивні літаки і елітний автопарк Лукашенко
Журналісти дізналися про розкішні палаци, ексклюзивні літаки і елітний автопарк Лукашенко

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?