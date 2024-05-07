Фонд Навального оприлюднив відео з розкішного палацу Путіна

Представники створеного покійним російським опозиціонером Олексієм Навальним Фонду боротьби з корупцією оприлюднили фото та відео з розкішного палацу кремлівського диктатора Володимира Путіна під Геленджиком.

Як виглядає елітний маєток Путіна на тлі повальних злиднів більшості пересічних росіян

Ми змогли отримати відеозаписи зсередини палацу Путіна в Геленджику, який вже повністю добудували. І тепер ми побачимо все на власні очі — ліпнину, кришталеві люстри, особисту каплицю і, звичайно ж, аквадискотеку. Ми буквально увірвемося до Путіна додому і покажемо, ким він є насправді. Це збожеволілий старий диктатор, який навіть під час розв'язаної ним війни не зміг зупинитися і продовжив будувати свій шикарний палац, — зазначають представники Фонду боротьби із корупцією. Поширити

Скандальне розслідування у 2021 році щодо палацу кремлівського диктатора змусило близького до нього російського олігарха Аркадія Ротенберга заявити, що цей маєток нібито належить йому і там після ремонту буде відкрито апарт-готель.

Палац Путіна у Геленджику

Однак у Фонді боротьби з корупцією зазначають, що понад 3 роки жодного апарт-готелю в палаці на мисі Ідокопас так і не з'явилося, хоча ремонт уже закінчено.

Що вдалось зняти на відео з палацу Путіна

Зокрема, на знятому прихованою камерою відео розслідувачів можна побачити аквадискотеку, басейн, вуличну алею з псевдоантичними статуями, джакузі, масажну залу, численні картини на військово-патріотичну тематику, дорогі меблі та люстри.

Палац Путіна у Геленджику

Замість кімнати для ігор і казино з'явилася домова каплиця, де розташовано незвичайний триптих з іконами Богородиці, Ісуса Христа і святого Володимира. Там також розташований трон.

ФБК опублікував також поверхові плани приміщень палацу. На момент зйомки ще не всі меблі було розпаковано.