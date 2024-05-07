Фонд Навального оприлюднив відео з розкішного палацу Путіна

Представники створеного покійним російським опозиціонером Олексієм Навальним Фонду боротьби з корупцією оприлюднили фото та відео з розкішного палацу кремлівського диктатора Володимира Путіна під Геленджиком.
Як виглядає елітний маєток Путіна на тлі повальних злиднів більшості пересічних росіян
Скандальне розслідування у 2021 році щодо палацу кремлівського диктатора змусило близького до нього російського олігарха Аркадія Ротенберга заявити, що цей маєток нібито належить йому і там після ремонту буде відкрито апарт-готель.
Однак у Фонді боротьби з корупцією зазначають, що понад 3 роки жодного апарт-готелю в палаці на мисі Ідокопас так і не з'явилося, хоча ремонт уже закінчено.
Що вдалось зняти на відео з палацу Путіна
Зокрема, на знятому прихованою камерою відео розслідувачів можна побачити аквадискотеку, басейн, вуличну алею з псевдоантичними статуями, джакузі, масажну залу, численні картини на військово-патріотичну тематику, дорогі меблі та люстри.
Замість кімнати для ігор і казино з'явилася домова каплиця, де розташовано незвичайний триптих з іконами Богородиці, Ісуса Христа і святого Володимира. Там також розташований трон.
ФБК опублікував також поверхові плани приміщень палацу. На момент зйомки ще не всі меблі було розпаковано.
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