Представители созданного покойным российским оппозиционером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией обнародовали фото и видео из роскошного дворца кремлевского диктатора Владимира Путина под Геленджиком.
Как выглядит элитное имение Путина на фоне повальной нищеты большинства рядовых россиян
Скандальное расследование в 2021 году по поводу дворца кремлевского диктатора заставило близкого к нему российского олигарха Аркадия Ротенберга заявить, что это имение якобы принадлежит ему и там после ремонта будет открыт апарт-отель.
Однако в Фонде борьбы с коррупцией отмечают, что более 3 лет ни одной апарт-отели во дворце на мысе Идокопас так и не появилось, хотя ремонт уже окончен.
Что удалось снять на видео с дворца Путина
В частности, на снятом скрытой камерой видео расследователей можно увидеть аквадискотеку, бассейн, уличную аллею с псевдоантическими статуями, джакузи, массажный зал, многочисленные картины на военно-патриотическую тематику, дорогую мебель и люстры.
Вместо комнаты для игр и казино появилась домовая часовня, где расположен необычный триптих с иконами Богородицы, Иисуса Христа и святого Владимира. Там же расположен трон.
ФСК опубликовал также поверхностные планы помещений дворца. На момент съемки еще не вся мебель была распакована.
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