Представители созданного покойным российским оппозиционером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией обнародовали фото и видео из роскошного дворца кремлевского диктатора Владимира Путина под Геленджиком.

Как выглядит элитное имение Путина на фоне повальной нищеты большинства рядовых россиян

Мы смогли получить видеозаписи изнутри дворца Путина в Геленджике, который уже полностью достроили. И теперь мы увидим все своими глазами — лепнину, хрустальные люстры, личную часовню и, конечно же, аквадискотеку. Мы буквально ворвемся к Путину домой и покажем, кем он на самом деле. Это сошедший с ума старый диктатор, который даже во время развязанной им войны не смог остановиться и продолжил строить свой шикарный дворец, — отмечают представители Фонда борьбы с коррупцией. Поделиться

Скандальное расследование в 2021 году по поводу дворца кремлевского диктатора заставило близкого к нему российского олигарха Аркадия Ротенберга заявить, что это имение якобы принадлежит ему и там после ремонта будет открыт апарт-отель.

Дворец Путина в Геленджике

Однако в Фонде борьбы с коррупцией отмечают, что более 3 лет ни одной апарт-отели во дворце на мысе Идокопас так и не появилось, хотя ремонт уже окончен.

Что удалось снять на видео с дворца Путина

В частности, на снятом скрытой камерой видео расследователей можно увидеть аквадискотеку, бассейн, уличную аллею с псевдоантическими статуями, джакузи, массажный зал, многочисленные картины на военно-патриотическую тематику, дорогую мебель и люстры.

Дворец Путина в Геленджике

Вместо комнаты для игр и казино появилась домовая часовня, где расположен необычный триптих с иконами Богородицы, Иисуса Христа и святого Владимира. Там же расположен трон.

ФСК опубликовал также поверхностные планы помещений дворца. На момент съемки еще не вся мебель была распакована.