Редакція видання Forbes звертає увагу на те, як Повітряним силам ЗСУ вдається швидко та ефективно знищувати авіацію РФ. Попри це, цілком можливо, незабаром в Україні забракне ракет для нових успішних операцій.

Успіхи ЗСУ у захисті неба не можна ігнорувати

Як нагадують американські журналісти, бійцям Повітряних сил ЗСУ знадобилося лише 5 діб, щоб знищити 7 російських винищувачів.

Що важливо розуміти, російські Су найчастіше скидують на Україну керовані авіаційні бомби, радіус дії яких досягає 40 км.

Українським захисникам вкрай важко дістати ворожу авіацію на такій відстані, однак такий інструмент все-таки є.

У них (українців — ред.) справді є відповідь бомбардувальникам: три батареї ППО з ракетами "земля-повітря" Patriot американського виробництва, — наголошує Forbes. Поширити

Як відомо, екіпажі Patriot можуть стріляти ракетами PAC-2 радіусом дії 140 км.

Попри те, що перехопити КАБ практично неможливо, українська ППО вкрай успішно навчилася нищити російську авіацію, яка скидає КАБи на мирне населення України та позиції бійців ЗСУ.

Україна може зіткнутися з дефіцитом ракет

Згідно з даними американських журналістів, щонайменше декілька пускових установок Patriot знаходяться в межах 50 км від лінії зіткнення на сході України.

Forbes визнає той факт, що українці знищують найкращі винищувачі-бомбардувальники такими темпами, які Росія може просто не витримати.

Сім збитих літаків за п'ять днів вказують на щомісячну втрату понад 40 реактивних літаків. У ВПС РФ залишилося близько 250 Су-34 і Су-35. З такою швидкістю обидва типи можуть вимерти за пів року, — прогнозує видання. Поширити

Однак журналісти з посиланням на своїх інсайдерів стверджують, що вже за 4 місяці запаси ракет для Patriot в Україні "впадуть до критичного рівня".