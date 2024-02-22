Редакция издания Forbes обращает внимание на то, как Воздушным силам ВСУ удается быстро и эффективно уничтожать авиацию РФ. Несмотря на это, вполне возможно, скоро в Украине не хватит ракет для новых успешных операций.

Успехи ВСУ в защите неба нельзя игнорировать

Как напоминают американские журналисты, бойцам Воздушных сил ВСУ понадобилось всего 5 суток, чтобы уничтожить 7 российских истребителей.

Что важно понимать, российские Су чаще всего сбрасывают на Украину управляемые авиационные бомбы, радиус действия которых достигает 40 км.

Украинским защитникам крайне тяжело достать вражескую авиацию на таком расстоянии, однако такой инструмент все-таки есть.

У них (украинцев — ред.) действительно есть ответ бомбардировщикам: три батареи ПВО с ракетами "земля-воздух" Patriot американского производства, — отмечает Forbes. Поделиться

Экипажи Patriot могут стрелять ракетами PAC-2 радиусом действия 140 км.

Несмотря на то, что перехватить КАБ практически невозможно, украинская ПВО очень успешно научилась уничтожать российскую авиацию, которая сбрасывает КАБ на мирное население Украины и позиции бойцов ВСУ.

Украина может столкнуться с дефицитом ракет

Согласно данным американских журналистов, по меньшей мере, несколько пусковых установок Patriot находятся в пределах 50 км от линии столкновения на востоке Украины.

Forbes признает тот факт, что украинцы уничтожают самые лучшие истребители-бомбардировщики такими темпами, которые Россия может просто не выдержать.

Семь сбитых самолетов за пять дней указывают на ежемесячную потерю более 40 реактивных самолетов. В ВВС РФ осталось около 250 Су-34 и Су-35. С такой скоростью оба типа могут вымереть через полгода, — прогнозирует издание. Поделиться

Однако журналисты со ссылкой на своих инсайдеров утверждают, что уже через 4 месяца запасы ракет для Patriot в Украине "упадут до критического уровня".