Россия хотела сбивать патрульные самолеты Франции

Как сообщил глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню, власти РФ угрожали Парижу, что будут сбивать французские самолеты, которые в январе патрулировали международное воздушное пространство над Черным морем.

Россия угрожала Франции уничтожением ее самолетов

Глава французского оборонного ведомства решил не раскрывать конкретных деталей о французских рейсах или самолетах, в отношении которых раздавались угрозы.

Несмотря на это, он не отрицает тот факт, что официальная Москва возвращается к "особо агрессивной" позиции, напоминающей поведение Советского Союза во время холодной войны.

Месяц назад, приведу вам конкретный пример, российская система управления воздушным движением грозила сбить французские самолеты в Черном море, когда мы находились в свободной международной зоне, где мы патрулируем. Себастьен Лекарня Глава Минобороны Франции

Он также обращает внимание на то, что поведение России в 2024 году не имеет ничего общего с тем, что мир наблюдал в 2022 году до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как считает глава Минобороны Франции, это можно объяснить тем, что страна-агрессорка оказалась в крайне затруднительном положении на украинском фронте.

Что известно о патрулировании Франции над Черным морем

Как уже упоминалось ранее, пилоты французских ВВС обязаны патрулировать восточный фланг НАТО.

Что важно понимать, это часть усилий Альянса по усилению своей обороны после того, как два года назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Французские полеты включают в себя дальнее патрулирование самолетами наблюдения AWACS.