Росія хотіла збивати патрульні літаки Франції

Як повідомив глава Міноборони Франції Себастьєн Лекорню, влада РФ погрожувала Парижу, що буде збивати французькі літаки, які у січні патрулювали міжнародний повітряний простір над Чорним морем.

Росія погрожувала Франції знищенням її літаків

Глава французького оборонного відомства вирішив не розкривати конкретних деталей про французькі рейси або літаки, щодо яких фігурували погрози збиття.

Попри це, він не заперечує той факт, що офіційна Москва повертається до "особливо агресивної" позиції, що нагадує поведінку Радянського Союзу під час холодної війни.

Місяць тому, наведу вам дуже конкретний приклад, російська система управління повітряним рухом погрожувала збити французькі літаки в Чорному морі, коли ми перебували у вільній міжнародній зоні, де ми патрулюємо. Себастьєн Лекорню Глава Міноборони Франції

Він також звертає увагу на те, що поведінка Росії у 2024 році не має нічого спільного з тим, що світ спостерігав у 2022 році, до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як вважає глава Міноборони Франції, це можна пояснити тим, що країна-агресорка опинилася у вкрай скрутному становищі на українському фронті.

Що відомо про патрулювання Франції над Чорним морем

Як уже згадувалося раніше, пілоти французьких ВПС забов’язані патрулювати східний фланг НАТО.

Що важливо розуміти, це є частиною зусиль Альянсу з посилення своєї оборони після того, як два роки тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Французькі польоти включають дальнє патрулювання літаками спостереження AWACS.