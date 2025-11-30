Форма сідниць може розкрити таємниці здоров'я людини
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Форма сідниць може розкрити таємниці здоров'я людини

На що вказує форма сідниць

Іноземні науковці після тривалих досліджень дійшли висновку, що зміни форми великого сідничного м'яза можуть бути сигналами про приховані ризики для людського здоров'я. 

Головні тези:

  • Нове дослідження вказує на специфічні зміни м'язів під час діабету.
  •  Також стало відомо, що одне й те саме захворювання проявляється по-різному в чоловічих і жіночих м'язах.

На що вказує форма сідниць

Згідно з даними вчених, форма великого сідничного м'яза змінюється під впливом багатьох важливих факторів, а саме:

  • спосіб життя,

  • процеси старіння,

  • такі захворювань, як остеопороз і діабет 2 типу.

У межах нового дослідження стало відомо, що в чоловіків із діабетом 2 типу спостерігалося зменшення м'язової маси.

А в жінок навпаки — фіксувалося зростання м'язової маси, цілком можливо, за рахунок інфільтрації жиру в м'язи.

У чоловіків, віднесених до категорії "тендітних", спостерігалося більш загальне зменшення м'язової маси в ділянці великого сідничного м'яза, тоді як у жінок ефект тендітності обмежувався більш дрібними ділянками.

З заявою з цього приводу виступила авторка дослідження Марджола Танай.

За її словами, у чоловіків виявили локальну внутрішню деформацію, ділянки, де м'язова поверхня прогинається всередину, ймовірно, через ранню регіональну атрофію.

Водночас у жінок, навпаки, спостерігалося розширення певних ділянок назовні, що узгоджується з вищою тенденцією до внутрішньом'язового або міжм'язового відкладення жиру.

Що важливо розуміти, люди з діабетом часто стикаються з проблемами опорно-рухового апарату, які обмежують їхню здатність займатися спортом і посилюють супутні проблеми зі здоров'ям.

