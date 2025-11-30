Форма ягодиц может раскрыть тайны здоровья человека

Иностранные ученые после длительных исследований пришли к выводу, что изменения формы большой ягодичной мышцы могут быть сигналами о скрытых рисках для человеческого здоровья.

На что указывает форма ягодиц

Согласно данным ученых, форма большой ягодичной мышцы изменяется под влиянием многих важных факторов, а именно:

образ жизни,

процессы старения,

таких заболеваний, как остеопороз и диабет 2 типа.

В рамках нового исследования стало известно, что у мужчин с диабетом 2 типа наблюдалось уменьшение мышечной массы.

А у женщин наоборот — фиксировался рост мышечной массы, вполне возможно, за счет инфильтрации жира в мышцы.

У мужчин, отнесенных к категории "хрупких", наблюдалось более общее уменьшение мышечной массы в участке большой ягодичной мышцы, тогда как у женщин эффект хрупкости ограничивался более мелкими участками.

С заявлением по этому поводу выступила автор исследования Марджола Танай.

По ее словам, у мужчин обнаружили локальную внутреннюю деформацию, участки, где мышечная поверхность прогибается внутрь, вероятно, из-за ранней региональной атрофии.

В то же время у женщин, напротив, наблюдалось расширение определенных участков наружу, что согласуется с более высокой тенденцией к внутримышечному или межмышечному отложению жира.

Что важно понимать, люди с диабетом часто сталкиваются с проблемами опорно-двигательного аппарата, ограничивающие их способность заниматься спортом и усугубляющие сопутствующие проблемы со здоровьем.