Форма ягодиц может раскрыть тайны здоровья человека

Иностранные ученые после длительных исследований пришли к выводу, что изменения формы большой ягодичной мышцы могут быть сигналами о скрытых рисках для человеческого здоровья.
Главные тезисы
- Новое исследование указывает на специфические изменения мышц во время диабета.
- Также стало известно, что одно и то же заболевание проявляется по-разному в мужских и женских мышцах.
На что указывает форма ягодиц
Согласно данным ученых, форма большой ягодичной мышцы изменяется под влиянием многих важных факторов, а именно:
образ жизни,
процессы старения,
таких заболеваний, как остеопороз и диабет 2 типа.
В рамках нового исследования стало известно, что у мужчин с диабетом 2 типа наблюдалось уменьшение мышечной массы.
А у женщин наоборот — фиксировался рост мышечной массы, вполне возможно, за счет инфильтрации жира в мышцы.
С заявлением по этому поводу выступила автор исследования Марджола Танай.
По ее словам, у мужчин обнаружили локальную внутреннюю деформацию, участки, где мышечная поверхность прогибается внутрь, вероятно, из-за ранней региональной атрофии.
Что важно понимать, люди с диабетом часто сталкиваются с проблемами опорно-двигательного аппарата, ограничивающие их способность заниматься спортом и усугубляющие сопутствующие проблемы со здоровьем.
