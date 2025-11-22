Многие годы научное сообщество считало, что скорость движения нашей Солнечной системы в космосе достигает 827 000 километров в час. Однако недавние масштабные исследования обнаружили ошибку в предварительных подсчетах.
Главные тезисы
- Ученые построили модель для точного подсчета количества галактик на основе отрицательного биномиального распределения.
- Речь идет о статистической модели, обрабатывающей чрезмерно рассеянные данные подсчета.
Солнечная система летит в космосе гораздо быстрее, чем считалось ранее
В рамках нового исследования радиогалактик, которое возглавил астрофизик Лукас Беме из Билефельдского университета в Германии, стало понятно, что стандартная картина движения космических тел ошибочна.
Ученые сразу озвучили предположение, что актуальные космические модели не учитывают какого-нибудь действительно важного фактора.
По словам ученых, до сих пор считалось, что общепринятая скорость солнечной системы достигает 827 000 километров в час.
Что важно понимать, именно этот показатель устанавливал стандарт, которому будут соответствовать обзоры галактик как по направлению, так и по силе.
Команда ученых уже планирует исследовать, сохранится ли избыток радиоволн после еще более жесткого контроля и систематизации галактик.
