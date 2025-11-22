Многие годы научное сообщество считало, что скорость движения нашей Солнечной системы в космосе достигает 827 000 километров в час. Однако недавние масштабные исследования обнаружили ошибку в предварительных подсчетах.

Солнечная система летит в космосе гораздо быстрее, чем считалось ранее

В рамках нового исследования радиогалактик, которое возглавил астрофизик Лукас Беме из Билефельдского университета в Германии, стало понятно, что стандартная картина движения космических тел ошибочна.

Ученые сразу озвучили предположение, что актуальные космические модели не учитывают какого-нибудь действительно важного фактора.

По словам ученых, до сих пор считалось, что общепринятая скорость солнечной системы достигает 827 000 километров в час.

Что важно понимать, именно этот показатель устанавливал стандарт, которому будут соответствовать обзоры галактик как по направлению, так и по силе.

Однако результат нового исследования противоречит ожиданиям, основанным на стандартной космологии. Ведь сила и размеры оставляющих галактики следов заставляет пересматривать предыдущие предположения ученых.

Команда ученых уже планирует исследовать, сохранится ли избыток радиоволн после еще более жесткого контроля и систематизации галактик.