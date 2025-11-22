Ученые обнаружили серьезную ошибку при изучении Солнечной системы
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые обнаружили серьезную ошибку при изучении Солнечной системы

Солнечная система летит в космосе гораздо быстрее, чем считалось ранее
Читати українською
Источник:  earth.com

Многие годы научное сообщество считало, что скорость движения нашей Солнечной системы в космосе достигает 827 000 километров в час. Однако недавние масштабные исследования обнаружили ошибку в предварительных подсчетах.

Главные тезисы

  • Ученые построили модель для точного подсчета количества галактик на основе отрицательного биномиального распределения.
  • Речь идет о статистической модели, обрабатывающей чрезмерно рассеянные данные подсчета.

Солнечная система летит в космосе гораздо быстрее, чем считалось ранее

В рамках нового исследования радиогалактик, которое возглавил астрофизик Лукас Беме из Билефельдского университета в Германии, стало понятно, что стандартная картина движения космических тел ошибочна.

Ученые сразу озвучили предположение, что актуальные космические модели не учитывают какого-нибудь действительно важного фактора.

По словам ученых, до сих пор считалось, что общепринятая скорость солнечной системы достигает 827 000 километров в час.

Что важно понимать, именно этот показатель устанавливал стандарт, которому будут соответствовать обзоры галактик как по направлению, так и по силе.

Однако результат нового исследования противоречит ожиданиям, основанным на стандартной космологии. Ведь сила и размеры оставляющих галактики следов заставляет пересматривать предыдущие предположения ученых.

Команда ученых уже планирует исследовать, сохранится ли избыток радиоволн после еще более жесткого контроля и систематизации галактик.

Если несоответствие выдержит эту проверку, космологи столкнутся с неловким, но увлекательным выбором. Либо основное предположение об однородности большого масштаба не оправдывается, либо существует неведомый ингредиент, формирующий то, как материя распределяется по Вселенной.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Астрономы обнаружили в космосе аномальную сверхновую
Аномальная сверхновая шокировала ученых
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Когда миллионы людей будут жить в космосе — прогноз Безоса
Безос
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
"Свет 10 триллионов солнц". В космосе зафиксировано уникальное явление
Что известно об аномальной вспышке в космосе

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?