Багато років наукова спільнота вважала, що швидкість руху нашої Сонячної системи у космосі сягає 827 000 кілометрів на годину. Однак нещодавні масштабні дослідження виявили помилку в попередніх підрахунках.
Головні тези:
- Учені побудували модель для точного підрахунку кількості галактик на основі негативного біноміального розподілу.
- Йдеться про статистичну модель, яка обробляє надмірно розсіяні дані підрахунку.
Сонячна система летить у космосі набагато швидше, ніж вважалося
У межах нового дослідження радіогалактик, яке очолив астрофізик Лукас Беме з Білефельдського університету в Німеччині, стало зрозуміло, що стандартна картина руху космічних тіл є хибною.
Учені одразу озвучили припущення, що актуальні космічні моделі не враховують якогось дійсно важливого фактора.
За словами науковців, досі вважалося, що загальноприйнята швидкість Сонячної системи сягає 827 000 кілометрів на годину.
Що важливо розуміти, саме цей показник встановлював стандарт, якому відповідатимуть огляди галактик як за напрямком, так і за силою.
Команда вчених вже планує дослідити, чи збережеться надлишок радіохвиль після ще більш жорсткого контролю та систематизації галактик.
