Багато років наукова спільнота вважала, що швидкість руху нашої Сонячної системи у космосі сягає 827 000 кілометрів на годину. Однак нещодавні масштабні дослідження виявили помилку в попередніх підрахунках.

Сонячна система летить у космосі набагато швидше, ніж вважалося

У межах нового дослідження радіогалактик, яке очолив астрофізик Лукас Беме з Білефельдського університету в Німеччині, стало зрозуміло, що стандартна картина руху космічних тіл є хибною.

Учені одразу озвучили припущення, що актуальні космічні моделі не враховують якогось дійсно важливого фактора.

За словами науковців, досі вважалося, що загальноприйнята швидкість Сонячної системи сягає 827 000 кілометрів на годину.

Що важливо розуміти, саме цей показник встановлював стандарт, якому відповідатимуть огляди галактик як за напрямком, так і за силою.

Однак результат нового дослідження суперечить очікуванням, заснованим на стандартній космології. Адже сила та розміри слідів, що залишають галактики, змушує переглядати попередні припущення вчених.

Команда вчених вже планує дослідити, чи збережеться надлишок радіохвиль після ще більш жорсткого контролю та систематизації галактик.