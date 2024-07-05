Формула хіта. Учені пояснили феномен сучасної музики

У результаті нового масштабного дослідження іноземні вчені дійшли висновку, що сучасні мелодії стають менш складними, однак все одно подобаються мільйонам людей з різних куточків світу.
Головні тези:
- Дослідження показало, що зменшення складності музики пов'язане з появою нових жанрів та технічними можливостями.
- Хоча складність мелодій зменшується, у сучасних треках спостерігається багатошаровість звуків і текстур.
- Не зафіксовано ознак погіршення тембру чи гармонії музики за останні 50 років, що свідчить про її стійку якість.
Музика змінюється з плином часом
Авторами дослідження стали Маделін Гамільтон і Маркус Пірс з Лондонського університету королеви Марії.
Вони вирішили уважно проаналізувати всесвітньо відомі музичні хіти, якими насолоджувалося людство останні 70 років.
Як виявилося, мелодії стають менш складними — варто зазначити, що насамперед це пов'язано з появою нових музичних жанрів.
Для дослідження вчені обрали найгучніші бенгери (хіти — ред) останніх десятиліть, а саме: Heartbreak Hotel Елвіса Преслі, Hey Jude гурту The Beatles, Vogue Мадонни, Poker Face Леді Гаги, Irreplaceable Бейонсе та інші.
Після цього вони поділили композиції за 8 характеристиками тону і ритму.
Чи зіпсувалася музика протягом останніх десятиліть
За словами дослідників, вони не вважають, що сучасна музика "отупіла" чи втратила свою якість.
Навпаки — вона просто сконцентрувалася на інших технічних можливостях.
Не можна також ігнорувати той факт, що в хіт-парадах, особливо останні 20 років, різко зросла щільність нот — тобто кількість нот, що співаються за секунду.
У зв’язку з цим визначити складність пісні стало важче.
Ба більше, вказано, що автори дослідження не зафіксували жодних ознак погіршення тембру чи гармонії музики за 50 років, починаючи з 1960 року.
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