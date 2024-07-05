Формула хіта. Учені пояснили феномен сучасної музики

У результаті нового масштабного дослідження іноземні вчені дійшли висновку, що сучасні мелодії стають менш складними, однак все одно подобаються мільйонам людей з різних куточків світу.

Музика змінюється з плином часом

Авторами дослідження стали Маделін Гамільтон і Маркус Пірс з Лондонського університету королеви Марії.

Вони вирішили уважно проаналізувати всесвітньо відомі музичні хіти, якими насолоджувалося людство останні 70 років.

Як виявилося, мелодії стають менш складними — варто зазначити, що насамперед це пов'язано з появою нових музичних жанрів.

Для дослідження вчені обрали найгучніші бенгери (хіти — ред) останніх десятиліть, а саме: Heartbreak Hotel Елвіса Преслі, Hey Jude гурту The Beatles, Vogue Мадонни, Poker Face Леді Гаги, Irreplaceable Бейонсе та інші.

Після цього вони поділили композиції за 8 характеристиками тону і ритму.

Результати показали, що середня складність мелодій з часом знизилася, а найбільші падіння відбулися у 1975 та 2000 роках. Перше падіння відбулося приблизно в той час, коли популярними стали "стадіонний рок" і диско, наступний — коли з’явився хіп-хоп. Ще одним можливим фактором стала поява цифрових аудіостанцій, які дозволяють легко зациклювати фрагменти і фрази в піснях, — пише видання. Поширити

Чи зіпсувалася музика протягом останніх десятиліть

За словами дослідників, вони не вважають, що сучасна музика "отупіла" чи втратила свою якість.

Навпаки — вона просто сконцентрувалася на інших технічних можливостях.

Якщо раніше для створення пісні використовували декілька музичних інструментів та вокал, то зараз треки мають багато звукових шарів і текстур. Я думаю, що інші аспекти музики стають більш складними, а мелодії стають простішими, щоб компенсувати це, — пояснила ці зміни Гамільтон. Поширити

Не можна також ігнорувати той факт, що в хіт-парадах, особливо останні 20 років, різко зросла щільність нот — тобто кількість нот, що співаються за секунду.

У зв’язку з цим визначити складність пісні стало важче.