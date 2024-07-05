Формула хита. Ученые объяснили феномен современной музыки

В результате нового масштабного исследования иностранные ученые пришли к выводу, что современные мелодии становятся менее сложными, однако все равно нравятся миллионам людей из разных уголков мира.

Музыка меняется с течением времени

Авторами исследования стали Маделин Гамильтон и Маркус Пирс из Лондонского университета королевы Марии.

Они решили внимательно проанализировать всемирно известные музыкальные хиты, которыми наслаждалось человечество последние 70 лет.

Как оказалось, мелодии становятся менее сложными — стоит отметить, что, прежде всего, это связано с появлением новых музыкальных жанров.

Для исследования ученые выбрали самые громкие бенгеры (хиты — ред.) последних десятилетий, а именно: Heartbreak Hotel Элвиса Пресли, Hey Jude группы The Beatles, Vogue Мадонны, Poker Face Леди Гаги, Irreplaceable Бейонсе и другие.

После этого они разделили композиции по 8 характеристикам тона и ритма.

Результаты показали, что средняя сложность мелодий со временем снизилась, а самые большие падения произошли в 1975 и 2000 годах. Первое падение произошло примерно в то время, когда популярны стали "стадионный рок" и диско, следующий — когда появился хип-хоп. Еще одним возможным фактором стало появление цифровых аудиостанций, позволяющих легко зацикливать фрагменты и фразы в песнях, — пишет издание. Поделиться

Испортилась ли музыка на протяжении последних десятилетий

По словам исследователей, они не считают, что современная музыка "отупела" или потеряла свое качество.

Напротив — она просто сконцентрировалась на других технических возможностях.

Если раньше для создания песни использовали несколько музыкальных инструментов и вокал, то сейчас у треков много звуковых слоев и текстур. Я думаю, что другие аспекты музыки становятся более сложными, а мелодии становятся более простыми, чтобы компенсировать это, — объяснила эти изменения Гамильтон. Поделиться

Нельзя также игнорировать тот факт, что в хит-парадах, особенно последние 20 лет, резко возросла плотность нот — то есть количество поющих за секунду нот.

В связи с этим определить сложность песни стало труднее.