Формула хита. Ученые объяснили феномен современной музыки

В результате нового масштабного исследования иностранные ученые пришли к выводу, что современные мелодии становятся менее сложными, однако все равно нравятся миллионам людей из разных уголков мира.
Главные тезисы
- Исследование показало, что уменьшение сложности музыки связано с появлением новых жанров и техническими возможностями.
- Хотя сложность мелодий уменьшается, в современных треках наблюдается многослойность звуков и текстур.
- Не зафиксированы признаки ухудшения тембра или гармонии музыки за последние 50 лет, что свидетельствует о ее устойчивом качестве.
Музыка меняется с течением времени
Авторами исследования стали Маделин Гамильтон и Маркус Пирс из Лондонского университета королевы Марии.
Они решили внимательно проанализировать всемирно известные музыкальные хиты, которыми наслаждалось человечество последние 70 лет.
Как оказалось, мелодии становятся менее сложными — стоит отметить, что, прежде всего, это связано с появлением новых музыкальных жанров.
Для исследования ученые выбрали самые громкие бенгеры (хиты — ред.) последних десятилетий, а именно: Heartbreak Hotel Элвиса Пресли, Hey Jude группы The Beatles, Vogue Мадонны, Poker Face Леди Гаги, Irreplaceable Бейонсе и другие.
После этого они разделили композиции по 8 характеристикам тона и ритма.
Испортилась ли музыка на протяжении последних десятилетий
По словам исследователей, они не считают, что современная музыка "отупела" или потеряла свое качество.
Напротив — она просто сконцентрировалась на других технических возможностях.
Нельзя также игнорировать тот факт, что в хит-парадах, особенно последние 20 лет, резко возросла плотность нот — то есть количество поющих за секунду нот.
В связи с этим определить сложность песни стало труднее.
Более того, указано, что авторы исследования не зафиксировали никаких признаков ухудшения тембра или гармонии музыки за 50 лет, начиная с 1960 года.
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