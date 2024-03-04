Франція оприлюднила перелік озброєння, яке надала Україні за час вторгнення РФ

Міністерство оборони Франції опублікувало список військової допомоги, надану Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Скільки зброї Франція передала Україні

З 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року Франція надала Україні військового обладнання і матеріалів, адаптованих до умов, в яких діють Збройні сили України, на загальну суму 2,615 млрд євро

Зазначається, що всі військові постачання в Україну відповідають трьом критеріям:

забезпечення повного циклу (оснащення боєприпасами, навчання й обслуговування обладнання);

допомога без послаблення французької армії;

контроль «ескалації».

У списку обладнання, яке Франція передала Україні, — стрілецька зброя, засоби індивідуального захисту, системи ППО, артилерія, бронеавтомобілі, морські човни, вантажівки, безпілотники, авіаційне паливо та ін.

У деяких випадках кількість переданих одиниць засекречена. Це, зокрема, стосується ракет Crotale, Aster та SCALP.

За два роки Україна отримала від Франції:

250 бронеавтомобілів VAB у різних модифікаціях;

38 бронеавтомобілів AMX10;

понад мільйон набоїв до стрілецької зброї;

160 безпілотників;

10 систем для виявлення дронів;

2 ЗРК Crotale NG;

6 ЗРК Mistral;

1 ЗРК Samp/T

4 РСЗВ LRU;

6 самохідних гаубиць TRF1;

30 самохідних гаубиць Caesar;

10 важких мінометів 120 мм.

Крім того, на території Франції та Польщі за підтримки Парижу пройшли навчання близько 10 тисяч українських захисників.

Франція замовила для України сотню дронів Delair

Улітку 2024 року Україна отримає від Франції дрони-камікадзе компанії Delair. Про це поінформував міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Загалом для потреб України та Франції в оборонної промисловості планують замовити 2 тисячі дронів-камікадзе, але які саме моделі БпЛА передадуть Україні, він не уточнив. На опублікованих ним фото є і Delair DT46 із розмахом крил 4,5 метра і дальністю звʼязку понад 50 км.