Франция обнародовала перечень вооружений, предоставленных Украине за время вторжения РФ

Министерство обороны Франции опубликовало список военной помощи, предоставленной Украине с начала полномасштабного вторжения России.
Сколько оружия Франция передала Украине
С 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года Франция предоставила Украине военное оборудование и материалы, адаптированные к условиям, в которых действуют Вооруженные силы Украины, на общую сумму 2,615 млрд евро
Отмечается, что все военные поставки в Украину отвечают трем критериям:
обеспечение полного цикла (оснащение боеприпасами, обучение и обслуживание оборудования);
помощь без ослабления французской армии;
контроль "эскалации".
В списке оборудования, которое Франция передала Украине — стрелковое оружие, средства индивидуальной защиты, системы ПВО, артиллерия, бронеавтомобили, морские лодки, грузовики, беспилотники, авиационное топливо и т.д.
В некоторых случаях количество передаваемых единиц засекречено. Это, в частности, касается ракет Crotale, Aster и SCALP.
Через два года Украина получила от Франции:
250 бронеавтомобилей VAB в разных модификациях;
38 бронеавтомобилей AMX10;
более миллиона патронов к стрелковому оружию;
160 беспилотников;
10 систем для обнаружения дронов;
2 ЗРК Crotale NG;
6 ЗРК Mistral;
1 ЗРК Samp/T
4 РСЗО LRU;
6 самоходных гаубиц TRF1;
30 самоходных гаубиц Caesar;
10 тяжелых минометов 120 мм.
Кроме того, на территории Франции и Польши при поддержке Парижа прошли обучение около 10 тысяч украинских защитников.
Франция заказала для Украины сотню дронов Delair
Летом 2024 Украина получит от Франции дроны-камикадзе компании Delair. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
Всего для нужд Украины и Франции в оборонной промышленности планируют заказать 2 тысячи дронов-камикадзе, но какие модели БпЛА передадут Украине, он не уточнил. На опубликованных им фотографиях есть и Delair DT46 с размахом крыльев 4,5 метра и дальностью связи более 50 км.
В сентябре 2023 года глава Минобороны Франции сообщал о передаче Украине партии из 150 дронов производства Delair.
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