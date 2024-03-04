Франция обнародовала перечень вооружений, предоставленных Украине за время вторжения РФ

Министерство обороны Франции опубликовало список военной помощи, предоставленной Украине с начала полномасштабного вторжения России.

Сколько оружия Франция передала Украине

С 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года Франция предоставила Украине военное оборудование и материалы, адаптированные к условиям, в которых действуют Вооруженные силы Украины, на общую сумму 2,615 млрд евро

Отмечается, что все военные поставки в Украину отвечают трем критериям:

обеспечение полного цикла (оснащение боеприпасами, обучение и обслуживание оборудования);

помощь без ослабления французской армии;

контроль "эскалации".

В списке оборудования, которое Франция передала Украине — стрелковое оружие, средства индивидуальной защиты, системы ПВО, артиллерия, бронеавтомобили, морские лодки, грузовики, беспилотники, авиационное топливо и т.д.

В некоторых случаях количество передаваемых единиц засекречено. Это, в частности, касается ракет Crotale, Aster и SCALP.

Через два года Украина получила от Франции:

250 бронеавтомобилей VAB в разных модификациях;

38 бронеавтомобилей AMX10;

более миллиона патронов к стрелковому оружию;

160 беспилотников;

10 систем для обнаружения дронов;

2 ЗРК Crotale NG;

6 ЗРК Mistral;

1 ЗРК Samp/T

4 РСЗО LRU;

6 самоходных гаубиц TRF1;

30 самоходных гаубиц Caesar;

10 тяжелых минометов 120 мм.

Кроме того, на территории Франции и Польши при поддержке Парижа прошли обучение около 10 тысяч украинских защитников.

Франция заказала для Украины сотню дронов Delair

Летом 2024 Украина получит от Франции дроны-камикадзе компании Delair. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Всего для нужд Украины и Франции в оборонной промышленности планируют заказать 2 тысячи дронов-камикадзе, но какие модели БпЛА передадут Украине, он не уточнил. На опубликованных им фотографиях есть и Delair DT46 с размахом крыльев 4,5 метра и дальностью связи более 50 км.