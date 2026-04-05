Франція радикально змінює військову доктрину на тлі війни РФ проти України

Франція збільшить запаси ракет і безпілотників на 400 відсотків до 2030 року, згідно з проєктом закону про військове планування. Поточні війни в Україні та на Близькому Сході продемонстрували, наскільки швидко витрачаються боєприпаси в умовах високоінтенсивних бойових дій.

Франція збільшить запаси дронів і ракет на 400%

Тепер Париж виділяє мільярди євро на поповнення існуючих запасів і заміну ракет протиповітряної оборони, які його військово-повітряні сили випустили в Перській затоці для відбиття атак іранських дронів.

Першочергова потреба, безумовно, полягає в боєприпасах, — нещодавно заявив законодавцям прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню на тлі зростаючих у Європі побоювань щодо початку конфлікту з Росією до кінця десятиліття.

8 квітня французький уряд представить оновлений закон про військове планування, який передбачає виділення 8,5 млрд євро на безпілотники та ракети до 2030 року. Законопроект є багаторічною фінансовою основою, що визначає цілі щодо закупівлі та розробки озброєння.

Ці зусилля відображені у збільшенні замовлень і поставок, а також в адаптації промислової інфраструктури через співфінансування пріоритетних виробничих потужностей, — йдеться в 64-сторінковому проєкті.

З того часу, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, більшість європейських країн поспішили розширити свої оборонні можливості, витрачаючи мільярди євро на озброєння.

Ця тенденція посилилася після переобрання Дональда Трампа президентом США через побоювання, що Вашингтон може або вийти з НАТО, або, в ширшому сенсі, перестати гарантувати безпеку Європи.

Французький закон про військове планування передбачає видатки на оборону в розмірі 63,3 млрд євро у 2027 році, 68,3 млрд євро у 2028 році, 72,8 млрд євро у 2029 році та 76,3 млрд євро у 2030 році.

Після ухвалення законопроекту парламентом суми все одно повинні будуть щорічно затверджуватися законодавцями в конкретних бюджетних актах, а цільові показники щодо потужностей повинні будуть втілитися в контракти через агентство із закупівель озброєнь.

Цілі щодо безпілотників і ракет вражають. Франція хоче збільшити свої запаси боєприпасів, що барражують, таких як дрони-камікадзе, на 400 відсотків, керованих авіабомб AASM Hammer виробництва Safran — на 240 відсотків, а ракет Aster і Mica виробництва MBDA — на 30 відсотків.

Майбутні нові контракти в рамках закону про військове планування з’являються в той час, коли французька держава та промисловість обмінюються взаємними звинуваченнями щодо відсутності масового виробництва зброї. Виробники зброї звинувачували уряд у недостатній кількості замовлень, тоді як уряд хотів, щоб зброярі інвестували у свої виробничі потужності до підписання угод.

Хоча планування розраховане до 2030 року, представники парламенту та промисловості очікують, що наступник Макрона підготує новий план після президентських виборів 2027 року.