Франція розробила інноваційну систему ППО SkyDefender — відео

Французький оборонний гігант Thales представив SkyDefender - інноваційну систему протиповітряної оборони, здатну виявляти балістичні ракети на рекордній відстані. Комплекс реагує на небезпеку за лічені секунди та забезпечує повний захист у всіх сферах: від суші до космосу.
Головні тези:
- SkyDefender - інноваційна система протиповітряної оборони від французького оборонного гіганта Thales.
- Комплекс здатний виявляти балістичні ракети на рекордній відстані та надає повний захист у всіх сферах, від суші до космосу.
Французька компанія компанія Thales представила нову систему ППО
Про запуск новинки компанія Thales офіційно оголосила на своєму сайті та під час спеціальної пресконференції.
SkyDefender — це інтегрована, багаторівнева, багатодоменна система протиповітряної та протиракетної оборони, яка забезпечує комплексний захист від усіх видів повітряних загроз, на суші, на морі та в космосі. SkyDefender інтегрує мережу передових датчиків та виконавчих пристроїв з універсальною системою командування та управління (C2). Завдяки своїй відкритій та модульній архітектурі вона повністю сумісна з наявними системами протиповітряної оборони.
Захист розділений на своєрідні яруси. Для "ближнього бою" проти безпілотників використовують ракети LMM та зенітні гармати. До речі, ці ракети вже успішно працюють на фронті в Україні. Середню дистанцію прикриває система SAMP-T NG — вона бачить цілі на відстані до 150 км.
Але справжня міць комплексу у далекобійному сегменті. Геостаціонарні супутники з інфрачервоними датчиками помічають пуск балістичної ракети за 5000 кілометрів. Дані миттєво йдуть на наземні радари UHF та Smart-L MM. Швидкість вражає.
Поки що система не використовує дрони-перехоплювачі. Проте конструктори залишили можливість для майбутнього апгрейду, адже SkyDefender готовий до модернізації в міру появи нових викликів на полі бою.
