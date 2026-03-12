Франція розробила інноваційну систему ППО SkyDefender — відео

Французький оборонний гігант Thales представив SkyDefender - інноваційну систему протиповітряної оборони, здатну виявляти балістичні ракети на рекордній відстані. Комплекс реагує на небезпеку за лічені секунди та забезпечує повний захист у всіх сферах: від суші до космосу.

Французька компанія компанія Thales представила нову систему ППО

Про запуск новинки компанія Thales офіційно оголосила на своєму сайті та під час спеціальної пресконференції.

Французи створили багаторівневу систему ППО, яка об’єднує датчики, радари та засоби ураження в єдину мережу під управлінням штучного інтелекту cortAIx. Система працює за принципом відкритої архітектури, а це означає повну сумісність із комплексами, які вже стоять на озброєнні різних країн. Розробники запевняють: захист став проактивним. Поширити

SkyDefender — це інтегрована, багаторівнева, багатодоменна система протиповітряної та протиракетної оборони, яка забезпечує комплексний захист від усіх видів повітряних загроз, на суші, на морі та в космосі. SkyDefender інтегрує мережу передових датчиків та виконавчих пристроїв з універсальною системою командування та управління (C2). Завдяки своїй відкритій та модульній архітектурі вона повністю сумісна з наявними системами протиповітряної оборони.

Захист розділений на своєрідні яруси. Для "ближнього бою" проти безпілотників використовують ракети LMM та зенітні гармати. До речі, ці ракети вже успішно працюють на фронті в Україні. Середню дистанцію прикриває система SAMP-T NG — вона бачить цілі на відстані до 150 км.

Але справжня міць комплексу у далекобійному сегменті. Геостаціонарні супутники з інфрачервоними датчиками помічають пуск балістичної ракети за 5000 кілометрів. Дані миттєво йдуть на наземні радари UHF та Smart-L MM. Швидкість вражає.

Завдяки SkyDefender, Thales пропонує перевірену в бойових умовах систему, яку легко інтегрувати та яка доступна вже сьогодні, підтверджуючи нашу позицію як надійного довгострокового партнера для збройних сил. Протягом кількох секунд командно-контрольний центр визначить "найкращий спосіб" нейтралізації загрози. Поширити

Поки що система не використовує дрони-перехоплювачі. Проте конструктори залишили можливість для майбутнього апгрейду, адже SkyDefender готовий до модернізації в міру появи нових викликів на полі бою.