Системи ППО НАТО перехопили ще одну іранську ракету над Туреччиною
Системи ППО НАТО перехопили ще одну іранську ракету над Туреччиною

Patriot
Read in English
Джерело:  Clash Report

9 березня Іран знову випустив балістичну ракету в напрямку Туреччини. Це вже друга атака на країну-союзника за останній тиждень.

Головні тези:

  • Іран випустив балістичну ракету в напрямку Туреччини, яка була перехоплена системами ППО НАТО.
  • Обидва інциденти не спричинили жертв або руйнувань, проте стали серйозними загрозами для безпеки Туреччини.

Іран знову атакував Туреччину балістикою

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Туреччини.

За даними відомства, балістичну ракету, яка після запуску з Ірану увійшла до повітряного простору Туреччини, знешкодили елементи протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, розгорнуті у Східному Середземномор’ї.

Частина уламків боєприпасу впала на порожні поля у місті Газіантеп. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, руйнувань також не зафіксовано.

У Міністерстві оборони Туреччини наголосили, що країна надає великого значення добросусідським відносинам і регіональній стабільності. Водночас Анкара заявила, що рішуче реагуватиме на будь-які загрози, спрямовані проти її території чи повітряного простору.

Ми нагадуємо всім, що дотримання попереджень Туреччини з цього приводу відповідає інтересам кожного.

Нагадаємо, 4 березня Туреччина вже повідомляла про перехоплення балістичної ракети, запущеної з Ірану. Її знищили сили протиповітряної оборони НАТО, розгорнуті у Східному Середземномор’ї. Уламки боєприпасу впали в районі провінції Хатай. Тоді загиблих або постраждалих не було.

