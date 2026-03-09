Системи ППО НАТО перехопили ще одну іранську ракету над Туреччиною

9 березня Іран знову випустив балістичну ракету в напрямку Туреччини. Це вже друга атака на країну-союзника за останній тиждень.

Іран знову атакував Туреччину балістикою

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Туреччини.

За даними відомства, балістичну ракету, яка після запуску з Ірану увійшла до повітряного простору Туреччини, знешкодили елементи протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, розгорнуті у Східному Середземномор’ї.

Частина уламків боєприпасу впала на порожні поля у місті Газіантеп. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, руйнувань також не зафіксовано.

У Міністерстві оборони Туреччини наголосили, що країна надає великого значення добросусідським відносинам і регіональній стабільності. Водночас Анкара заявила, що рішуче реагуватиме на будь-які загрози, спрямовані проти її території чи повітряного простору.

Ми нагадуємо всім, що дотримання попереджень Туреччини з цього приводу відповідає інтересам кожного.

Нагадаємо, 4 березня Туреччина вже повідомляла про перехоплення балістичної ракети, запущеної з Ірану. Її знищили сили протиповітряної оборони НАТО, розгорнуті у Східному Середземномор’ї. Уламки боєприпасу впали в районі провінції Хатай. Тоді загиблих або постраждалих не було.