Системы ПВО НАТО перехватили еще одну иранскую ракету над Турцией

9 марта Иран снова выпустил баллистическую ракету в направлении Турции. Это уже вторая атака на страну-союзник за последнюю неделю.

Иран снова атаковал Турцию баллистикой

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Турции.

По данным ведомства, баллистическую ракету, после запуска из Ирана вошедшую в воздушное пространство Турции, обезвредили элементы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, развернутые в Восточном Средиземноморье.

Часть обломков боеприпаса упала на пустые поля в Газиантепе. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, разрушения также не зафиксированы.

В Министерстве обороны Турции подчеркнули, что страна придает большое значение добрососедским отношениям и региональной стабильности. В то же время Анкара заявила, что будет решительно реагировать на любые угрозы, направленные против ее территории или воздушного пространства.

Мы напоминаем всем, что соблюдение предупреждений Турции на этот счет отвечает интересам каждого.

Напомним, 4 марта Турция уже сообщала о перехвате баллистической ракеты, запущенной из Ирана. Ее уничтожили силы противовоздушной обороны НАТО, развернутые в Восточном Средиземноморье. Обломки боеприпаса упали в районе провинции Хатай. Тогда погибших или пострадавших не было.