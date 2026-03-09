Иран дронами атаковал главный НПЗ Бахрейна — видео

В Бахрейне 9 марта зафиксировали атаку иранского дрона на нефтеперерабатывающий завод Bapco в районе Ситра. После удара над предприятием поднялся густой дым, также сообщают о раненых и повреждениях.

Иран атаковал крупнейший нефтеперерабатывающий завод Бахрейна

В Бахрейне после атаки иранского беспилотника над нефтеперерабатывающим заводом Bapco поднялся густой дым. Очевидец сообщил, что дым был виден со стороны предприятия, являющегося главным НПЗ страны.

Ранее власти заявили, что в результате удара дрона в районе Ситра зафиксированы раненые и повреждения инфраструктуры. Там же расположен нефтеперерабатывающий комплекс.

Нефтеперерабатывающий завод Bapco является ключевым объектом энергетического сектора Бахрейна и основным предприятием по переработке нефти в стране. Он играет немаловажную роль в обеспечении энергетических потребностей государства и экспорта нефтепродуктов.

Эксперты предупреждают о возможной потере до 5 миллионов баррелей нефти в день, если конфликт затянется, а цены на нефть могут резко возрасти.