Иран дронами атаковал главный НПЗ Бахрейна — видео
Иран дронами атаковал главный НПЗ Бахрейна — видео

дрон
Источник:  The Times of Israel

В Бахрейне 9 марта зафиксировали атаку иранского дрона на нефтеперерабатывающий завод Bapco в районе Ситра. После удара над предприятием поднялся густой дым, также сообщают о раненых и повреждениях.

Главные тезисы

  • Иранский дрон атаковал главный нефтеперерабатывающий завод Bapco в Бахрейне, приводя к повреждениям и ранениям.
  • Нефтеперерабатывающий комплекс в районе Ситра является ключевым объектом энергетического сектора Бахрейна и имеет стратегическое значение для страны.

Иран атаковал крупнейший нефтеперерабатывающий завод Бахрейна

В Бахрейне после атаки иранского беспилотника над нефтеперерабатывающим заводом Bapco поднялся густой дым. Очевидец сообщил, что дым был виден со стороны предприятия, являющегося главным НПЗ страны.

Ранее власти заявили, что в результате удара дрона в районе Ситра зафиксированы раненые и повреждения инфраструктуры. Там же расположен нефтеперерабатывающий комплекс.

Нефтеперерабатывающий завод Bapco является ключевым объектом энергетического сектора Бахрейна и основным предприятием по переработке нефти в стране. Он играет немаловажную роль в обеспечении энергетических потребностей государства и экспорта нефтепродуктов.

Эксперты предупреждают о возможной потере до 5 миллионов баррелей нефти в день, если конфликт затянется, а цены на нефть могут резко возрасти.

