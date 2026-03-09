Іран дронами атакував головний НПЗ Бахрейну — відео
Іран дронами атакував головний НПЗ Бахрейну — відео

дрон
Джерело:  The Times of Israel

У Бахрейні 9 березня зафіксували атаку іранського дрона на нафтопереробний завод Bapco у районі Сітра. Після удару над підприємством піднявся густий дим, також повідомляють про поранених та пошкодження.

Головні тези:

  • Іранський дрон атакував головний нафтопереробний завод Bapco в Бахрейні, призводячи до пошкоджень та поранень.
  • Нафтопереробний комплекс в районі Сітра є ключовим об'єктом енергетичного сектору Бахрейну та має стратегічне значення для країни.

Іран атакував найбільший нафтопереробний завод Бахрейну

У Бахрейні після атаки іранського безпілотника над нафтопереробним заводом Bapco піднявся густий дим. Очевидець повідомив, що дим було видно з боку підприємства, яке є головним НПЗ країни.

Раніше влада заявила, що внаслідок удару дрона в районі Сітра зафіксовано поранених та пошкодження інфраструктури. Саме там розташований нафтопереробний комплекс.

Нафтопереробний завод Bapco є ключовим об'єктом енергетичного сектору Бахрейну та основним підприємством з переробки нафти в країні. Він відіграє важливу роль у забезпеченні енергетичних потреб держави та експорту нафтопродуктів.

Експерти попереджають про можливу втрату до 5 мільйонів барелів нафти на день, якщо конфлікт затягнеться, а ціни на нафту можуть різко зрости.

Катар зупиняє виробництво скрапленого природного газу після атак Ірану
Катар зупиняє виробництво скрапленого природного газу після атак Ірану
Іранські дрони атакували аеропорт у Азербайджані — відео
дрон
Кувейт скоротив видобуток та переробку сирої нафти на тлі атак Ірану
Кувейт

