Кувейт скоротив видобуток та переробку сирої нафти на тлі атак Ірану
Категорія
Економіка
Дата публікації

Кувейт скоротив видобуток та переробку сирої нафти на тлі атак Ірану

Кувейт
Джерело:  Reuters

Кувейт, як запобіжний захід, здійснює скорочення видобутку та обсяги переробки сирої нафти після атак Ірану на країну та фактичного закриття Ормузької протоки.

Головні тези:

  • Кувейт зменшив видобуток та переробку нафти після атак Ірану та аборигенних загроз безпеці у Перській затоці.
  • Скорочення видобутку нафти є запобіжним заходом та частиною стратегії керування ризиками для забезпечення безперебійної діяльності.

Кувейт скорочує видобуток нафти

Про це повідомила 7 березня Кувейтська нафтова корпорація (KPC).

Скорочення видобутку в Кувейті відбулося після «іранських погроз безпечному проходженню суден через Ормузьку протоку» і є частиною «стратегії управління ризиками та забезпечення безперебійної діяльності», йдеться в заяві KPC.

Національна нафтова компанія не повідомила, на скільки саме було скорочено видобуток.

У лютому Кувейт видобував близько 2,6 мільйона барелів нафти на добу.

KPC заявила, що це коригування є суто запобіжним заходом і буде переглянуте в міру розвитку ситуації, а також що вона готова відновити обсяги видобутку, щойно це дозволять умови.

Скорочення є черговим ударом для світової енергетичної галузі через війну США та Ізраїлю проти Ірану, оскільки сховища нафти та газу на об'єктах у Перській затоці швидко заповнюються.

Нафтові родовища в Іраку вже скоротили видобуток, Катар оголосив форс-мажор щодо своїх величезних обсягів експорту газу, а Об'єднані Арабські Емірати, найімовірніше, скоротять видобуток наступними, зазначає видання.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Іранський дрон поцілив у міжнародний аеропорт Кувейту
Кувейт
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Іран атакував НПЗ у Саудівській Аравії та Кувейті — відео
Іран
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Три літаки-винищувачі США розбилися у Кувейті — відео
літак

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?