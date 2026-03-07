Кувейт скоротив видобуток та переробку сирої нафти на тлі атак Ірану

Кувейт, як запобіжний захід, здійснює скорочення видобутку та обсяги переробки сирої нафти після атак Ірану на країну та фактичного закриття Ормузької протоки.
Головні тези:
- Кувейт зменшив видобуток та переробку нафти після атак Ірану та аборигенних загроз безпеці у Перській затоці.
- Скорочення видобутку нафти є запобіжним заходом та частиною стратегії керування ризиками для забезпечення безперебійної діяльності.
Кувейт скорочує видобуток нафти
Про це повідомила 7 березня Кувейтська нафтова корпорація (KPC).
Національна нафтова компанія не повідомила, на скільки саме було скорочено видобуток.
У лютому Кувейт видобував близько 2,6 мільйона барелів нафти на добу.
KPC заявила, що це коригування є суто запобіжним заходом і буде переглянуте в міру розвитку ситуації, а також що вона готова відновити обсяги видобутку, щойно це дозволять умови.
Скорочення є черговим ударом для світової енергетичної галузі через війну США та Ізраїлю проти Ірану, оскільки сховища нафти та газу на об'єктах у Перській затоці швидко заповнюються.
Нафтові родовища в Іраку вже скоротили видобуток, Катар оголосив форс-мажор щодо своїх величезних обсягів експорту газу, а Об'єднані Арабські Емірати, найімовірніше, скоротять видобуток наступними, зазначає видання.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-