Три літаки-винищувачі США розбилися у Кувейті — відео

У Міністерстві оборони Кувейту заявили, що внаслідок іранських ударів 2 березня розбилося кілька американських військових літаків. Центральне командування США каже, що літаки збиті дружнім вогнем ППО Кувейту.

Авіатроща у Кувейті: що відомо

Офіційний представник Міністерства оборони заявив, що вранці 2 березня розбилося кілька американських військових літаків, проте всім членам екіпажу вдалося вижити.

Він пояснив, що відповідні органи негайно розпочали пошуково-рятувальні операції, евакуювали екіпажі та доставили їх до лікарні для перевірки стану здоров'я та надання необхідної медичної допомоги. За його словами, їхній стан стабільний.

Також представник Міноборони зазначив, що щодо обставин інциденту відбулася безпосередня координація з дружніми американськими силами й були вжиті спільні технічні заходи.

Компетентні органи продовжують розслідування для з’ясування причин події. Поширити

Раніше в мережі з’явилося відео винищувача, який розбився поблизу авіабази США "Алі Аль-Салем" у Кувейті.

UPDATE: Based on shared footage online, it appears two separate F-15 jets may have crashed — one fully engulfed in flames, the other with fire visible near the right engine only.



This could explain Kuwait’s announcement that several jets crashed.



H/T: azyakancokkacan pic.twitter.com/Y07E0ke0cl — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

На кадрах видно, як винищувач горить і падає, а потім пілот спускається на землю з парашутом.

Пізніше Центральне командування США заявило, що, очевидно, літаки потрапили під дружній вогонь ППО Кувейту під час відбиття іранських ударів. Всі шестеро американських льотчиків безпечно катапультувалися, їх стан стабільний.