Три літаки-винищувачі США розбилися у Кувейті — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Три літаки-винищувачі США розбилися у Кувейті — відео

літак
Read in English

У Міністерстві оборони Кувейту заявили, що внаслідок іранських ударів 2 березня розбилося кілька американських військових літаків. Центральне командування США каже, що літаки збиті дружнім вогнем ППО Кувейту.

Головні тези:

  • У результаті іранських ударів у Кувейті розбилися три американські військові літаки, однак всі члени екіпажу вдалося вижити.
  • Міністерство оборони Кувейту негайно розпочало пошуково-рятувальні операції та доставило екіпажі до лікарні для надання медичної допомоги.

Авіатроща у Кувейті: що відомо

Офіційний представник Міністерства оборони заявив, що вранці 2 березня розбилося кілька американських військових літаків, проте всім членам екіпажу вдалося вижити.

Він пояснив, що відповідні органи негайно розпочали пошуково-рятувальні операції, евакуювали екіпажі та доставили їх до лікарні для перевірки стану здоров'я та надання необхідної медичної допомоги. За його словами, їхній стан стабільний.

Також представник Міноборони зазначив, що щодо обставин інциденту відбулася безпосередня координація з дружніми американськими силами й були вжиті спільні технічні заходи.

Компетентні органи продовжують розслідування для з’ясування причин події.

Раніше в мережі з’явилося відео винищувача, який розбився поблизу авіабази США "Алі Аль-Салем" у Кувейті.

На кадрах видно, як винищувач горить і падає, а потім пілот спускається на землю з парашутом.

Пізніше Центральне командування США заявило, що, очевидно, літаки потрапили під дружній вогонь ППО Кувейту під час відбиття іранських ударів. Всі шестеро американських льотчиків безпечно катапультувалися, їх стан стабільний.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Іранський дрон поцілив у міжнародний аеропорт Кувейту
Кувейт
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Іран атакував ОАЕ понад 500 дронами і 167 ракетами, є жертви
ОАЕ розкрили наслідки атак з боку Ірану
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Іран атакував НПЗ у Саудівській Аравії та Кувейті — відео
Іран

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?