Три самолета-истребителя США разбились в Кувейте — видео

В Министерстве обороны Кувейта заявили, что в результате иранских ударов 2 марта разбилось несколько американских военных самолетов. Центральное командование США говорит, что самолеты сбиты дружеским огнем ПВО Кувейта.
Главные тезисы
- В результате иранских ударов в Кувейте разбились три американских военных самолета, но все члены экипажа выжили.
- Министерство обороны Кувейта организовало поисково-спасательные операции и доставило пострадавших в больницу для медицинской помощи.
Авиакатастрофа в Кувейте: что известно
Официальный представитель Министерства обороны заявил, что утром 2 марта разбилось несколько американских военных самолетов, однако всем членам экипажа удалось выжить.
Он пояснил, что соответствующие органы немедленно приступили к поисково-спасательным операциям, эвакуировали экипажи и доставили их в больницу для проверки состояния здоровья и оказания необходимой медицинской помощи. По его словам, их состояние стабильное.
Также представитель Минобороны отметил, что в отношении обстоятельств инцидента произошла непосредственная координация с дружественными американскими силами и были приняты совместные технические меры.
Ранее в сети появилось видео истребителя, разбившегося вблизи авиабазы США "Али Аль-Салем" в Кувейте.
UPDATE: Based on shared footage online, it appears two separate F-15 jets may have crashed — one fully engulfed in flames, the other with fire visible near the right engine only.— Clash Report (@clashreport) March 2, 2026
This could explain Kuwait’s announcement that several jets crashed.
H/T: azyakancokkacan pic.twitter.com/Y07E0ke0cl
На кадрах видно, как истребитель горит и падает, а затем пилот спускается на землю с парашютом.
Позже Центральное командование США заявило, что, по-видимому, самолеты попали под дружеский огонь ПВО Кувейта во время отражения иранских ударов. Все шесть американских летчиков безопасно катапультировались, их состояние стабильное.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-