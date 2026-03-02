Три самолета-истребителя США разбились в Кувейте — видео

В Министерстве обороны Кувейта заявили, что в результате иранских ударов 2 марта разбилось несколько американских военных самолетов. Центральное командование США говорит, что самолеты сбиты дружеским огнем ПВО Кувейта.

Авиакатастрофа в Кувейте: что известно

Официальный представитель Министерства обороны заявил, что утром 2 марта разбилось несколько американских военных самолетов, однако всем членам экипажа удалось выжить.

Он пояснил, что соответствующие органы немедленно приступили к поисково-спасательным операциям, эвакуировали экипажи и доставили их в больницу для проверки состояния здоровья и оказания необходимой медицинской помощи. По его словам, их состояние стабильное.

Также представитель Минобороны отметил, что в отношении обстоятельств инцидента произошла непосредственная координация с дружественными американскими силами и были приняты совместные технические меры.

Компетентные органы продолжают расследование по выяснению причин происшествия. Поделиться

Ранее в сети появилось видео истребителя, разбившегося вблизи авиабазы США "Али Аль-Салем" в Кувейте.

UPDATE: Based on shared footage online, it appears two separate F-15 jets may have crashed — one fully engulfed in flames, the other with fire visible near the right engine only.



This could explain Kuwait’s announcement that several jets crashed.



H/T: azyakancokkacan pic.twitter.com/Y07E0ke0cl — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

На кадрах видно, как истребитель горит и падает, а затем пилот спускается на землю с парашютом.

Позже Центральное командование США заявило, что, по-видимому, самолеты попали под дружеский огонь ПВО Кувейта во время отражения иранских ударов. Все шесть американских летчиков безопасно катапультировались, их состояние стабильное.