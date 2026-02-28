Иранский дрон атаковал международный аэропорт Кувейта

Международный аэропорт Кувейта вечером 28 февраля был атакован иранским ударным беспилотником. Несколько человек получили ранения в результате удара.
Главные тезисы
- Иранский ударный беспилотник атаковал международный аэропорт Кувейта, приведя к ранениям нескольких человек.
- Пассажирский терминал аэропорта получил повреждения в результате атаки дрона.
- Власти Кувейта приняли меры по обеспечению безопасности путешественников и сотрудников, введены процедуры действий в чрезвычайных ситуациях.
Иран атаковал международный аэропорт Кувейта
Об этом сообщает Генеральное управление гражданской авиации Кувейта.
Компетентные органы немедленно приступили к внедрению утвержденных процедур действий в чрезвычайных ситуациях, поскольку инцидент был ликвидирован, а место происшествия взято под охрану.
- صرّحت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت، على لسان المتحدث الرسمي السيد /عبد الله الراجحي، بأنه استهدفت طائرة مسيّرة مطار الكويت الدولي، مما أسفر عن وقوع إصابات طفيفة لعدد من العاملين، إضافة إلى أضرار مادية محدودة في مبنى الركاب (T1).— الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) February 28, 2026
وأوضح المتحدث أن الجهات المختصة…
Пока ситуация находится под полным контролем, ведется ликвидация последствий удара беспилотника.
Власти Кувейта подтвердили, что "безопасность путешественников и сотрудников является главным приоритетом".
