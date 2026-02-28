Иранский дрон атаковал международный аэропорт Кувейта
Иранский дрон атаковал международный аэропорт Кувейта

Кувейт
Источник:  online.ua

Международный аэропорт Кувейта вечером 28 февраля был атакован иранским ударным беспилотником. Несколько человек получили ранения в результате удара.

  • Иранский ударный беспилотник атаковал международный аэропорт Кувейта, приведя к ранениям нескольких человек.
  • Пассажирский терминал аэропорта получил повреждения в результате атаки дрона.
  • Власти Кувейта приняли меры по обеспечению безопасности путешественников и сотрудников, введены процедуры действий в чрезвычайных ситуациях.

Иран атаковал международный аэропорт Кувейта

Об этом сообщает Генеральное управление гражданской авиации Кувейта.

Отмечается, что один ударный дрон Ирана атаковал здание международного аэропорта. В результате атаки несколько сотрудников получили "незначительные травмы". Повреждение получил пассажирский терминал.

Компетентные органы немедленно приступили к внедрению утвержденных процедур действий в чрезвычайных ситуациях, поскольку инцидент был ликвидирован, а место происшествия взято под охрану.

Пока ситуация находится под полным контролем, ведется ликвидация последствий удара беспилотника.

Власти Кувейта подтвердили, что "безопасность путешественников и сотрудников является главным приоритетом".

