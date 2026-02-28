Иран массированно атакует дронами и ракетами города ОАЭ — видео

В ОАЭ сообщают о нескольких волнах атак иранских дронов и ракет, из-за падения обломков погиб один человек. В Дубае на неопределенный срок приостановили работу аэропорты, очевидцы публикуют кадры падения обломков и пожаров.
Главные тезисы
- Иранские дроны и ракеты атаковали ОАЭ, приведя к падению обломков и погибели одного человека.
- Системы противовоздушной обороны ОАЭ успешно перехватили ряд ракет, но часть обломков упала на жилые районы.
Иран атаковал ОАЭ: что известно
Министерство обороны ОАЭ сообщило, что страна подверглась откровенному нападению с использованием иранских баллистических ракет, отметив, что системы противовоздушной обороны ОАЭ эффективно справились с ракетами и успешно перехватили ряд ракет.
Власти ОАЭ также справились с падением обломков ракет в жилом районе.
В минобороны ОАЭ осудили нападение и считают его грубым нарушением национального суверенитета и международного права:
ОАЭ оставляют за собой полное право реагировать на эту эскалацию и принимать все необходимые меры для защиты своей территории, граждан и резидентов, а также для сохранения своего суверенитета, безопасности и стабильности.
Очевидцы публикуют видео падения обломков в Дубае.
Кроме того, на неопределенное время остановили работу и два аэропорта Дубая. В частности, Международный аэропорт Дубая, который считается самым загруженным аэропортом мира по международному пассажиропотоку.
Выполнение полетов в DXB и Dubai World Central — Al Maktoum International (DWC) приостановлено для дальнейшего сообщения. Гостям рекомендуется не ехать в аэропорт и уточнять информацию о рейсах в авиакомпании.
Министерство обороны ОАЭ заявило, что ракеты перехватила система ПВО, а обломки упали на несколько районов в Абу-Даби, включая остров Саадиат, город Халифа, район Банияс, район Мохаммед Бин Заед и район Аль-Фалах.
