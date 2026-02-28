Іран масовано атакує дронами і ракетами міста ОАЕ — відео

В ОАЕ повідомляють про кілька хвиль атак іранських дронів і ракет, через падіння уламків загинула одна людина. У Дубаї на невизначений термін призупинили роботу аеропорти, очевидці публікують кадри падіння уламків та пожеж.

Іран атакував ОАЕ: що відомо

Міністерство оборони ОАЕ повідомило, що країна зазнала відвертого нападу з використанням іранських балістичних ракет, зазначивши, що системи протиповітряної оборони ОАЕ ефективно впоралися з ракетами і успішно перехопили низку ракет.

Влада ОАЕ також впоралася з падінням уламків ракет у житловому районі.

У результаті падіння уламків загинула одна цивільна особа азійської національності.

У міноборони ОАЕ засудили напад і вважають його грубим порушенням національного суверенітету та міжнародного права:

ОАЕ залишають за собою повне право реагувати на цю ескалацію та вживати всіх необхідних заходів для захисту своєї території, громадян і резидентів, а також для збереження свого суверенітету, безпеки та стабільності.

Очевидці публікують відео падіння уламків в Дубаї.

Крім того, на невизначений час зупинили роботу і два аеропорти Дубая. Зокрема, Міжнародний аеропорт Дубая, який вважається найзавантаженішим аеропортом світу за міжнародним пасажиропотоком.

Виконання польотів у DXB та Dubai World Central — Al Maktoum International (DWC) призупинено до подальшого повідомлення. Гостям рекомендується не їхати до аеропорту та уточнювати інформацію про рейси у своїх авіакомпаній.

⚠️ UPDATE: Flight operations at @DXB and Dubai World Central — Al Maktoum International (DWC) have been suspended until further notice.



Guests are advised not to travel to the airport, and to check with their airlines for flight updates. — DXB (@DXB) February 28, 2026

Тисячі пасажирів залишилися заблокованими, а місцева поліція та авіакомпанії намагаються організувати евакуацію.

Міністерство оборони ОАЕ заявило, що ракети перехопила система ППО, а уламки впали на кілька районів в Абу-Дабі, включаючи острів Саадіят, місто Халіфа, район Баніяс, район Мохаммед Бін Заєд і район Аль-Фалах.