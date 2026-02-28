Іран масовано атакує дронами і ракетами міста ОАЕ — відео

В ОАЕ повідомляють про кілька хвиль атак іранських дронів і ракет, через падіння уламків загинула одна людина. У Дубаї на невизначений термін призупинили роботу аеропорти, очевидці публікують кадри падіння уламків та пожеж.
Головні тези:
- Іранські дрони та ракети атакували ОАЕ, спричинивши загибель однієї особи та призупинивши роботу аеропортів у Дубаї.
- Міністерство оборони ОАЕ зазначає, що їх системи протиповітряної оборони успішно перехопили низку ракет, залишаючи право реагувати на атаку для захисту території та громадян.
Іран атакував ОАЕ: що відомо
Міністерство оборони ОАЕ повідомило, що країна зазнала відвертого нападу з використанням іранських балістичних ракет, зазначивши, що системи протиповітряної оборони ОАЕ ефективно впоралися з ракетами і успішно перехопили низку ракет.
Влада ОАЕ також впоралася з падінням уламків ракет у житловому районі.
У міноборони ОАЕ засудили напад і вважають його грубим порушенням національного суверенітету та міжнародного права:
ОАЕ залишають за собою повне право реагувати на цю ескалацію та вживати всіх необхідних заходів для захисту своєї території, громадян і резидентів, а також для збереження свого суверенітету, безпеки та стабільності.
Очевидці публікують відео падіння уламків в Дубаї.
Крім того, на невизначений час зупинили роботу і два аеропорти Дубая. Зокрема, Міжнародний аеропорт Дубая, який вважається найзавантаженішим аеропортом світу за міжнародним пасажиропотоком.
Виконання польотів у DXB та Dubai World Central — Al Maktoum International (DWC) призупинено до подальшого повідомлення. Гостям рекомендується не їхати до аеропорту та уточнювати інформацію про рейси у своїх авіакомпаній.
⚠️ UPDATE: Flight operations at @DXB and Dubai World Central — Al Maktoum International (DWC) have been suspended until further notice.— DXB (@DXB) February 28, 2026
Guests are advised not to travel to the airport, and to check with their airlines for flight updates.
Міністерство оборони ОАЕ заявило, що ракети перехопила система ППО, а уламки впали на кілька районів в Абу-Дабі, включаючи острів Саадіят, місто Халіфа, район Баніяс, район Мохаммед Бін Заєд і район Аль-Фалах.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-