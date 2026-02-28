Іран масовано атакує дронами і ракетами міста ОАЕ — відео
Іран масовано атакує дронами і ракетами міста ОАЕ — відео

ОАЕ
Read in English
Джерело:  Українська правда

В ОАЕ повідомляють про кілька хвиль атак іранських дронів і ракет, через падіння уламків загинула одна людина. У Дубаї на невизначений термін призупинили роботу аеропорти, очевидці публікують кадри падіння уламків та пожеж.

Головні тези:

  • Іранські дрони та ракети атакували ОАЕ, спричинивши загибель однієї особи та призупинивши роботу аеропортів у Дубаї.
  • Міністерство оборони ОАЕ зазначає, що їх системи протиповітряної оборони успішно перехопили низку ракет, залишаючи право реагувати на атаку для захисту території та громадян.

Іран атакував ОАЕ: що відомо

Міністерство оборони ОАЕ повідомило, що країна зазнала відвертого нападу з використанням іранських балістичних ракет, зазначивши, що системи протиповітряної оборони ОАЕ ефективно впоралися з ракетами і успішно перехопили низку ракет.

Влада ОАЕ також впоралася з падінням уламків ракет у житловому районі.

У результаті падіння уламків загинула одна цивільна особа азійської національності.

У міноборони ОАЕ засудили напад і вважають його грубим порушенням національного суверенітету та міжнародного права:

ОАЕ залишають за собою повне право реагувати на цю ескалацію та вживати всіх необхідних заходів для захисту своєї території, громадян і резидентів, а також для збереження свого суверенітету, безпеки та стабільності.

Очевидці публікують відео падіння уламків в Дубаї.

Крім того, на невизначений час зупинили роботу і два аеропорти Дубая. Зокрема, Міжнародний аеропорт Дубая, який вважається найзавантаженішим аеропортом світу за міжнародним пасажиропотоком.

Виконання польотів у DXB та Dubai World Central — Al Maktoum International (DWC) призупинено до подальшого повідомлення. Гостям рекомендується не їхати до аеропорту та уточнювати інформацію про рейси у своїх авіакомпаній.

Тисячі пасажирів залишилися заблокованими, а місцева поліція та авіакомпанії намагаються організувати евакуацію.

Міністерство оборони ОАЕ заявило, що ракети перехопила система ППО, а уламки впали на кілька районів в Абу-Дабі, включаючи острів Саадіят, місто Халіфа, район Баніяс, район Мохаммед Бін Заєд і район Аль-Фалах.

