Іранський дрон поцілив у міжнародний аеропорт Кувейту
Категорія
Світ
Дата публікації

Іранський дрон поцілив у міжнародний аеропорт Кувейту

Кувейт
Read in English
Джерело:  online.ua

Міжнародний аеропорт Кувейту ввечері 28 лютого був атакований іранським ударним безпілотником. Кілька людей отримали поранення внаслідок удару.

Головні тези:

  • Іранський дрон здійснив атаку на міжнародний аеропорт Кувейту, поранено кілька людей.
  • Пасажирський термінал отримав певні пошкодження в результаті удару дрона.
  • Влада Кувейту заявила про вжиття заходів для забезпечення безпеки мандрівників та працівників.

Іран атакував міжнародний аеропорт Кувейту

Про це повідомляє Генеральне управління цивільної авіації Кувейту.

Зазначається, що один ударний дрон Ірану атакував будівлю міжнародного аеропорту. Внаслідок атаки кілька співробітників отримали "незначні травми". Пошкодження отримав пасажирський термінал.

Компетентні органи негайно розпочали впровадження затверджених процедур дій у надзвичайних ситуаціях, оскільки інцидент було ліквідовано, а місце події взято під охорону.

Наразі ситуація перебуває під повним контролем, ведеться ліквідація наслідків удару безпілотника.

Влада Кувейту підтвердила, що "безпека мандрівників та співробітників є головним пріоритетом".

