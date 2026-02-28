Іранський дрон поцілив у міжнародний аеропорт Кувейту

Міжнародний аеропорт Кувейту ввечері 28 лютого був атакований іранським ударним безпілотником. Кілька людей отримали поранення внаслідок удару.
Головні тези:
- Іранський дрон здійснив атаку на міжнародний аеропорт Кувейту, поранено кілька людей.
- Пасажирський термінал отримав певні пошкодження в результаті удару дрона.
- Влада Кувейту заявила про вжиття заходів для забезпечення безпеки мандрівників та працівників.
Іран атакував міжнародний аеропорт Кувейту
Про це повідомляє Генеральне управління цивільної авіації Кувейту.
Компетентні органи негайно розпочали впровадження затверджених процедур дій у надзвичайних ситуаціях, оскільки інцидент було ліквідовано, а місце події взято під охорону.
- صرّحت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت، على لسان المتحدث الرسمي السيد /عبد الله الراجحي، بأنه استهدفت طائرة مسيّرة مطار الكويت الدولي، مما أسفر عن وقوع إصابات طفيفة لعدد من العاملين، إضافة إلى أضرار مادية محدودة في مبنى الركاب (T1).— الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) February 28, 2026
وأوضح المتحدث أن الجهات المختصة…
Наразі ситуація перебуває під повним контролем, ведеться ліквідація наслідків удару безпілотника.
Влада Кувейту підтвердила, що "безпека мандрівників та співробітників є головним пріоритетом".
