Кувейт сократил добычу и переработку сырой нефти на фоне атак Ирана

Кувейт, как мера пресечения, осуществляет сокращение добычи и объемы переработки сырой нефти после атак Ирана на страну и фактического закрытия Ормузского пролива.

Кувейт сокращает добычу нефти

Об этом сообщила 7 марта Кувейтская нефтяная корпорация (KPC).

Сокращение добычи в Кувейте произошло после «иранских угроз безопасному прохождению судов через Ормузский пролив» и является частью «стратегии управления рисками и обеспечения бесперебойной деятельности», говорится в заявлении KPC. Поделиться

Национальная нефтяная компания не сообщила, на сколько именно была сокращена добыча.

В феврале Кувейт добывался около 2,6 миллиона баррелей нефти в сутки.

KPC заявила, что эта корректировка является сугубо мерой пресечения и будет пересмотрена по мере развития ситуации, а также что она готова восстановить объемы добычи, как только это позволят условия.

Сокращение является очередным ударом для мировой энергетической отрасли из-за войны США и Израиля против Ирана, поскольку хранилища нефти и газа на объектах в Персидском заливе быстро заполняются.

Нефтяные месторождения в Ираке уже сократили добычу, Катар объявил форс-мажор по поводу своих огромных объемов экспорта газа, а Объединенные Арабские Эмираты, скорее всего, сократят добычу следующими, отмечает издание.