Кувейт сократил добычу и переработку сырой нефти на фоне атак Ирана

Кувейт, как мера пресечения, осуществляет сокращение добычи и объемы переработки сырой нефти после атак Ирана на страну и фактического закрытия Ормузского пролива.
Главные тезисы
- Сокращение добычи нефти в Кувейте является реакцией на атаки Ирана и угрозы безопасности в Персидском заливе.
- Это мера пресечения и часть стратегии управления рисками для обеспечения бесперебойной деятельности нефтяной отрасли.
Кувейт сокращает добычу нефти
Об этом сообщила 7 марта Кувейтская нефтяная корпорация (KPC).
Национальная нефтяная компания не сообщила, на сколько именно была сокращена добыча.
В феврале Кувейт добывался около 2,6 миллиона баррелей нефти в сутки.
KPC заявила, что эта корректировка является сугубо мерой пресечения и будет пересмотрена по мере развития ситуации, а также что она готова восстановить объемы добычи, как только это позволят условия.
Сокращение является очередным ударом для мировой энергетической отрасли из-за войны США и Израиля против Ирана, поскольку хранилища нефти и газа на объектах в Персидском заливе быстро заполняются.
Нефтяные месторождения в Ираке уже сократили добычу, Катар объявил форс-мажор по поводу своих огромных объемов экспорта газа, а Объединенные Арабские Эмираты, скорее всего, сократят добычу следующими, отмечает издание.
