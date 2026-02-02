Турция готовится к испытаниям собственного самолета-истребителя KAAN
Источник:  Daily Sabah

В апреле 2026 г. в Турции начнутся испытания истребителя KAAN, созданного компанией Turkish Aerospace Industries Inc. (TUSAŞ) в сотрудничестве с другими ведущими компаниями ОПК Турции.

Главные тезисы

  • В апреле 2026 года начнутся испытания истребителя KAAN, созданного компанией Turkish Aerospace Industries Inc. в сотрудничестве с другими ведущими компаниями ОПК Турции.
  • Проект KAAN объединяет 750 компаний, а цель испытаний самолета заключается в их завершении до конца апреля, по словам генерального директора компании TUSAŞ.

Турецкий самолет-истребитель KAAN готов к испытаниям

Об этом сообщил генеральный директор компании Turkish Aerospace Industries Inc. (TUSAŞ) Мехмет Демироглу.

KAAN — это долгосрочный проект. Некоторые страны ждут завершения определенных этапов. Тот факт, что первые полеты были совершены, был очень важен и вызвал серьезный интерес... Испытательные полеты KAAN начнутся в апреле, наша цель — конец апреля.

По его словам, проект KAAN объединяет 750 разных компаний.

Генеральный директор TUSAŞ назвал прошлые, текущие и последующие годы очень успешными для авиационной промышленности Турции.

В этом году мы поставим нашим вооруженным силам 22 самолета Hürkuş. Наши поставки Gökbey (вертолет — ред.) будут продолжать расти ежемесячно. Мы планируем первый полет Hürjet (учебный реактивный самолет — ред.) конфигурации Block-0 в мае-июне. Стараемся поставить в общей сложности четыре самолета Hürjet в этом году.

Также он напомнил, что в прошлом году были подписаны соглашения на поставку KAAN в Индонезию на около 15 млрд долларов, об экспорте Hürjet в Испанию и серийном производстве в общей сложности 83 вертолетов Gökbey.

