Туреччина готується до випробувань власного літака-винищувача KAAN

Джерело:  Daily Sabah

У квітні 2026 року у Туреччині розпочнуться випробування винищувача KAAN, створеного компанією Turkish Aerospace Industries Inc. (TUSAŞ) у співпраці з іншими провідними компаніями ОПК Туреччини.

Головні тези:

  • У квітні 2026 року розпочнуться випробування турецького літака-винищувача KAAN, спільний проєкт компанії Turkish Aerospace Industries Inc. і провідних компаній ОПК Туреччини.
  • Згідно з повідомленням генерального директора компанії TUSAŞ, проєкт KAAN об'єднує 750 компаній, а ціль випробувань літака - закінчити їх до кінця квітня.

Турецький літак-винищувач KAAN готовий до випробувань

Про це повідомив генеральний директор компанії Turkish Aerospace Industries Inc. (TUSAŞ) Мехмет Деміроглу.

KAAN — це довгостроковий проєкт. Деякі країни чекають на завершення певних етапів. Той факт, що перші польоти були здійснені, був дуже важливим і викликав серйозний інтерес... Випробувальні польоти KAAN розпочнуться у квітні, наша ціль — кінець квітня.

За його словами, проєкт KAAN об'єднує 750 різних компаній.

Генеральний директор TUSAŞ назвав минулий, поточний та наступний роки дуже успішними для авіаційної промисловості Туреччини.

Цього року ми поставимо нашим збройним силам 22 літаки Hürkuş. Наші поставки Gökbey (гелікоптер — ред.) продовжуватимуть зростати щомісяця. Ми плануємо перший політ Hürjet (навчальний реактивний літак — ред.) конфігурації Block-0 у травні-червні. Прагнемо поставити загалом чотири літаки Hürjet цього року.

Також він нагадав, що у минулому році було підписано угоди на постачання KAAN в Індонезію на близько 15 млрд доларів, про експорт Hürjet в Іспанію та серійне виробництво загалом 83 гелікоптерів Gökbey.

