Туреччина готується до випробувань власного літака-винищувача KAAN

У квітні 2026 року у Туреччині розпочнуться випробування винищувача KAAN, створеного компанією Turkish Aerospace Industries Inc. (TUSAŞ) у співпраці з іншими провідними компаніями ОПК Туреччини.
Головні тези:
- У квітні 2026 року розпочнуться випробування турецького літака-винищувача KAAN, спільний проєкт компанії Turkish Aerospace Industries Inc. і провідних компаній ОПК Туреччини.
- Згідно з повідомленням генерального директора компанії TUSAŞ, проєкт KAAN об'єднує 750 компаній, а ціль випробувань літака - закінчити їх до кінця квітня.
Турецький літак-винищувач KAAN готовий до випробувань
Про це повідомив генеральний директор компанії Turkish Aerospace Industries Inc. (TUSAŞ) Мехмет Деміроглу.
KAAN — це довгостроковий проєкт. Деякі країни чекають на завершення певних етапів. Той факт, що перші польоти були здійснені, був дуже важливим і викликав серйозний інтерес... Випробувальні польоти KAAN розпочнуться у квітні, наша ціль — кінець квітня.
За його словами, проєкт KAAN об'єднує 750 різних компаній.
Генеральний директор TUSAŞ назвав минулий, поточний та наступний роки дуже успішними для авіаційної промисловості Туреччини.
Також він нагадав, що у минулому році було підписано угоди на постачання KAAN в Індонезію на близько 15 млрд доларів, про експорт Hürjet в Іспанію та серійне виробництво загалом 83 гелікоптерів Gökbey.
