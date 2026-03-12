Франция разработала инновационную систему ПВО SkyDefender — видео

Французский оборонный гигант Thales представил SkyDefender – инновационную систему противовоздушной обороны, способную обнаруживать баллистические ракеты на рекордном расстоянии. Комплекс реагирует на опасность в считанные секунды и обеспечивает полную защиту во всех сферах: от суши до космоса.

Французская компания компания Thales представила новую систему ПВО

О запуске новинки компания Thales официально объявила на своем сайте и во время специальной пресс-конференции.

Французы создали многоуровневую систему ПВО, объединяющую датчики, радары и средства поражения в единую сеть под управлением искусственного интеллекта cortAIx. Система работает по принципу открытой архитектуры, что означает полную совместимость с комплексами, которые уже стоят на вооружении разных стран. Разработчики уверяют: защита стала проактивной.

SkyDefender — это интегрированная, многоуровневая, многодоменная система противовоздушной и противоракетной обороны, которая обеспечивает комплексную защиту от всех видов воздушных угроз, на суше, на море и в космосе. SkyDefender интегрирует сеть передовых датчиков и исполнительных устройств с универсальной системой командования и управления (C2). Благодаря своей открытой и модульной архитектуре она полностью совместима с существующими системами противовоздушной обороны.

Защита разделена на своеобразные ярусы. Для ближнего боя против беспилотников используют ракеты LMM и зенитные пушки. К слову, эти ракеты уже успешно работают на фронте в Украине. Среднюю дистанцию прикрывает система SAMP-T NG — она видит цели на расстоянии до 150 км.

Но настоящая мощь комплекса в дальнобойном сегменте. Геостационарные спутники с инфракрасными датчиками подмечают пуск баллистической ракеты в 5000 километрах. Данные мгновенно уходят на наземные радары UHF и Smart-L MM. Скорость поражает.

Благодаря SkyDefender, Thales предлагает проверенную в боевых условиях легко интегрированную систему, которая доступна уже сегодня, подтверждая нашу позицию как надежного долгосрочного партнера для вооруженных сил. В течение нескольких секунд командно-контрольный центр определит "лучший способ" нейтрализации угрозы.

Пока система не использует дроны-перехватчики. Тем не менее, конструкторы оставили возможность для будущего апгрейда, ведь SkyDefender готов к модернизации по мере появления новых вызовов на поле боя.