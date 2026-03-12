Силы ПВО обезвредили 77 дронов во время атаки РФ по Украине
Силы ПВО обезвредили 77 дронов во время атаки РФ по Украине

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
В ночь на 12 марта (с 18:00 11 марта) противник атаковал 94 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерево Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым, более 60 из них -.

Главные тезисы

  • Украинское ПВО сбило 77 враждебных дронов в ночь на 12 марта в рамках атаки РФ.
  • Было зафиксировано попадание 16 ударных дронов на 11 локациях, но предотвращено нанесение значительного ущерба.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 12 марта

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 77 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Отчет ПВО

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!

