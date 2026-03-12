Силы ПВО обезвредили 77 дронов во время атаки РФ по Украине

В ночь на 12 марта (с 18:00 11 марта) противник атаковал 94 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерево Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым, более 60 из них -.