Силы ПВО обезвредили 77 дронов во время атаки РФ по Украине

В ночь на 12 марта (с 18:00 11 марта) противник атаковал 94 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерево Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым, более 60 из них -.
Главные тезисы
- Украинское ПВО сбило 77 враждебных дронов в ночь на 12 марта в рамках атаки РФ.
- Было зафиксировано попадание 16 ударных дронов на 11 локациях, но предотвращено нанесение значительного ущерба.
Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 12 марта
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!
