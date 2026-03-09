Атака РФ по Украине. ПВО обезвредила 161 воздушную цель
Атака РФ по Украине. ПВО обезвредила 161 воздушную цель

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Силы противовоздушной обороны обезвредили 161 из 197 беспилотников, которыми российская армия атаковала Украину с вечера 8 марта.

Главные тезисы

  • Путинский режим атаковал Украину, используя баллистические ракеты и ударные БПЛА.
  • Силы ПВО успешно обезвредили 161 вражеский дрон по разным направлениям.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 9 марта

С 18:30 воскресенья, 8 марта, россияне атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма, а также 197 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллер (Крым).

Около 120 из этих дронов типа Shahed.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 понедельника, 9 марта, ПВО сбила/подавила 161 вражеский дрон на севере, юге и востоке страны.

Отчет ПВО

Зафиксированы попадания двух ракет и 36 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

