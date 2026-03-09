Атака РФ по Украине. ПВО обезвредила 161 воздушную цель

Силы противовоздушной обороны обезвредили 161 из 197 беспилотников, которыми российская армия атаковала Украину с вечера 8 марта.
Главные тезисы
- Путинский режим атаковал Украину, используя баллистические ракеты и ударные БПЛА.
- Силы ПВО успешно обезвредили 161 вражеский дрон по разным направлениям.
Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 9 марта
С 18:30 воскресенья, 8 марта, россияне атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма, а также 197 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллер (Крым).
Около 120 из этих дронов типа Shahed.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 понедельника, 9 марта, ПВО сбила/подавила 161 вражеский дрон на севере, юге и востоке страны.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
