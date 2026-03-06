ПВО ликвидировала 111 целей во время отражения атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что ночью 5-6 марта российские захватчики совершали нападение на Украину 141 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли успешно обезвредить большинство вражеских целей.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА на 16 локациях.

Силы ПВО объявили результаты своей работы

Российские дроны осуществляли атаку по направлениям: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, Чауда — ВОТ АР Крым.

Согласно последним данным, около 100 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Произошло попадание 24 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

